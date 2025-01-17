趙露思急著復出有貓膩 陷3大困境「無路可退」

趙露思去年底傳出健康問題，因病全面停工。然而未滿1個月，已經有合作方宣布她即將復工出席活動。

中國當紅女星趙露思 驚傳病倒近一個月，去年12月27日其工作室發聲證實她在12月18日因身體不適就醫，疑似罹患失語症 和憂鬱症，之後驚爆她的血汗行程、曾被經紀公司「銀河酷娛」老闆羞辱、毆打，但隨後遭經紀公司駁斥，她休養多日後，閃電宣布復出，將在本月25日出席代言活動，業內人士推測她的解約費可能高達數億元，所以未能重獲自由，只能「依約」復工 。

媒體分析，趙露思與銀河酷娛在2016年9月簽下一張10年長約，至今仍有接近整整2年時間才期滿。趙露思若想與經紀公司強行解約，首先恐怕要面對上億元人民幣的違約金。倘若不解約又不配合公司安排，恐要面對長達2年的雪藏期，再加上約滿後的「冷靜期」，再復出恐怕是30歲的事。對於競爭激烈的娛樂圈，4年不露面幾乎等同斷送趙露思的演藝生涯，眾多媒體都認為她已經「無路可退」。

趙露思去年底坐輪椅就醫。(取材自微博)

趙露思代言的豆奶日前宣布，她將在25日出席成都的活動。不少知名博主都指出，以趙露思當初宣布的病情，不到一個月就重新開工，簡直是「醫學奇蹟」，更引發黑粉質疑，趙的病情「根本沒有當初宣布的那麼重」對此，中國不少娛樂媒體分析，趙露思此次復工的消息，可能代表著她根本「無路可走」，只能「依約」復工。

娛樂博主「橘子秋語」表示，趙露思生病初期和經紀公司幾乎鬧翻，「誰都不想讓自己的生活雪上加霜」，再加上娛樂圈很現實，「長時間不露面，不工作，就會掉咖位，掉資源」，點出各種經紀公司和品牌方無法讓趙露思長時間休息的原因。而另一位娛樂博主「星空下的子凡」也發文，不少網友看到趙露思25日可以出席成都活動，也提出質疑，「這麼快就復出了，說明她病的不重，甚至沒病，之前都在欺騙網友」。