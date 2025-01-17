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戲說從頭／與李現醉臥花叢被抓包 楊紫喊：只是金錢關係

記者陳慧貞／綜合報導
楊紫(右)、李現在「國色芳華」中感情漸漸加溫。(取材自微博)
楊紫(右)、李現在「國色芳華」中感情漸漸加溫。(取材自微博)

中國演員楊紫、李現主演的古裝劇「國色芳華」，自播出後熱度飆升，空降戲劇熱播排行榜第一名，並持續霸榜一周，話題討論度居高不下。最新劇情中，楊紫因與李現喝醉酒倒臥花叢，曖昧睡過夜，隔日被董潔飾演的「小姨」現場抓包。小姨不僅樂見其成，還化身「神助攻隊友」，秒替李現向楊紫提親，嚇得女方忙解釋兩人只是單純「金錢關係」。

楊紫飾演的「何惟芳」勇於追求自己人生，先是與丈夫和離、後幫助夥伴脫離家暴男魔爪，並在李現飾演的花鳥使「蔣長揚」幫助下，憑著自己種花的手藝，在長安重新找回立足之地。李現也成為楊紫的投資人兼債主。

談及角色，連楊紫都佩服「何惟芳」人生觀，希望自己也能成為熱愛生命、勇往直前的清醒女性。李現則說：「我覺得楊紫和何惟芳很像，像是成年的小貓咪，一樣很矯健、很獨立。但是會自己舔傷口，一直在成長的一個狀態。」

過去以飾演「深情霸總」聞名的魏哲鳴，在「國色芳華」中飾演楊紫的渣男前夫「劉暢」，一反過往形象，展現精湛演技。渣男角色鮮少有好評，但不少網友認為，「因為長得帥，罵不下去吧」、「看他因何惟芳走後，才明白察覺自己心意，青筋暴起，淚如雨下，演技真的不錯」。還有部分網友看了「劉暢」不斷被左右的人生，還覺得有些心疼。

董潔飾演的「小姨」堪稱「神助攻隊友」。(取材自微博)
董潔飾演的「小姨」堪稱「神助攻隊友」。(取材自微博)

家暴 投資

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