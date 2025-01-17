柳岩知三當三？ 被爆安排狗仔偷拍 逼男方與正宮離婚

柳岩被狗仔爆料「知三當三」，但引發不少網友質疑。(取材自微博)

有著「大陸最性感女主播」封號的大陸女星柳岩，憑藉豐滿上圍走紅演藝圈，近年來除了擔任主持人，更在「夢華錄」、「來福大酒店」、「『騙騙』喜歡你」等多部影劇作品中演出，一甩花瓶形象，贏得好口碑。但近日，柳岩被知名狗仔爆料「知三當三」，甚至還安排狗仔拍照爆料戀情，以逼男友與正宮離婚。消息一出，引發網友議論。

柳岩近日才被拍到和男友現身婦產科做檢查，一度引發「懷孕」猜測。但遭粉絲後援會否認，稱柳岩只是去做肌瘤手術的複查。沒想到才過了幾天，柳岩被知名狗仔「推理君江小宴」爆出更大的料。

據江小宴的爆料影片指出，柳岩的神祕男友叫梁漢君，兩人是在飯局中認識的，隨後柳岩主動向已有家室的梁漢君展開追求。2022年底，兩人約會被狗仔拍到，曝光戀情。

但爆料稱，其實這是柳岩一手安排跟拍的，目的是逼迫梁漢君與正宮離婚。

爆料還說，戀情曝光後不久，男方便離婚了，淨身出戶。不過，知情人士稱，梁漢君雖是香港 富商的姪子，但在交往前隱瞞欠巨債真相。因生意失敗，連在北京的房子也被抵押，如今只能住在柳岩家中。

對於柳岩「知三當三」傳聞，網友議論紛紛，不少人表示不解，「有顏有錢的她，何必介入一個已婚男士的家庭當小三呢」。還有人質疑，「這樣的聊天紀錄也能當證據嗎」。針對爆料內容，當事人柳岩並未出面回應。