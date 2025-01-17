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洛杉磯野火毀女兒學校 陳冠希募款被酸 反肉搜網友妻

娛樂新聞組／綜合報導
陳冠希十分寵愛女兒Alaia。(取材自微博)
陳冠希十分寵愛女兒Alaia。(取材自微博)

美國加州洛杉磯野火狂燒，災情慘重，不少好萊塢名人的豪宅盡毀，有如世界末日。港星陳冠希近日發文表示，女兒Alaia就讀的學校也在大火中付之一炬。他並呼籲網友捐錢，幫助孩子們重建校園。對此，網友反應兩極，有人慷慨解囊，有人開酸「你不是賺很多錢嗎」。

陳冠希用英文寫道，「南加州的大火帶來無法估計的破壞，當我知道Alaia位於帕利薩德的校園盡毀時亦很難過，所以我想呼籲每一位我的支持者，捐款幫助Alaia和她的同學，重建更新更美好的校園，帶給他們光輝未來。」他並貼出捐款QR Code。

陳冠希的求救文曝光後，吸引大批網友關注。大家踴躍捐款之餘，對於陳冠希如此積極關注洛杉磯野火的行為也是讚譽有加。但另有網友不以為然，開酸「錢是我捐的，書是你女兒在美國讀的」、「加州這麼多有錢人，為什麼不問他們捐款？」甚至有網友問，「你不是賺很多錢嗎，為什麼需要捐款？」

面對種種質疑，陳冠希回應，「我已經捐款，並會繼續捐款。這是學校的倡議，也是對正能量的一次呼籲。你不必捐款，只需要傳遞愛。」

不過，他對於其中一位留言說「You deserve this（你活該）」的網友相當不客氣，除了PO出對方帳號，對網友長相做出批評，並呼籲他的雇主不要聘用這類人。不只如此，陳冠希甚至肉搜該網友妻子的帳號並公布出來，一度引起網友議論，認為他的做法相當不妥。

加州 洛杉磯 南加

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