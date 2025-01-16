曾比中指…鹿晗社群遭禁又停工 外界猜涉事可能更嚴重

鹿晗在中國擁有數千萬粉絲。（取材自微博）

中國男星鹿晗 的各大社交媒體帳號，包括微博、小紅書 、抖音 等帳號日前無預警被設置禁止關注，工作室隱晦透露原因是直播不良示範，但外界揣測不斷，猜測可能涉事更為嚴重。另據相關粉絲的發文，鹿晗將缺席本次綜藝「哈哈哈哈哈」的錄製。

綜合媒體報導，陪伴鹿晗多年的官方後援會「鹿晗吧」發文透露近況，引發熱議。粉絲的發文首先是不給任何造謠汙蔑貼文熱度，不糾結也不辯解；鹿晗15日上線的新歌，粉絲也低調分享，不做大宣傳，而早前完成的雜誌拍攝也要到春節後販售。而鹿晗個人決定不參與本次實境節目「哈哈哈哈哈」錄製，需要時間沉澱。粉絲會的說明，等同說明鹿晗已全面停工。

鹿晗在去年11月的某場直播中對著鏡頭比中指，甚至還開嗆網友，要網友開鏡頭來PK顏值；還在直播中公開點名李秀滿，言語中帶著挑釁意味。鹿晗因違反社交平台法律法規遭「禁止關注」，引發熱議。

對此，鹿晗工作室也發表道歉聲明，表示在直播過程中做出不良示範，並再次對外道歉。