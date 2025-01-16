王晶版「東方不敗」 張雨綺扮相被讚「不輸林青霞」

由知名導演王晶監製的電影「笑傲江湖」中，「東方不敗」是由「星女郎」張雨綺飾演。(取材自微博)

適逢金庸誕辰100周年之際，香港 導演王晶在網路平台上了一部線上大電影「笑傲江湖」，其中「東方不敗」角色，這次由「星女郎」張雨綺，網友看到劇照後，大讚她的氣質及眼神到位「不輸林青霞 」、「真的有那味兒了」。

「笑傲江湖」歷年來被翻拍成不同版本的影視作品，其中林青霞所演出的「東方不敗」太過經典、難以超越，外界難免會拿她與新版扮演者比較。

即將上檔的「笑傲江湖」，由王晶、吳樾監製，羅儀威執導，張雨綺、黃曦彥領銜主演，洪金寶友情出演，尹子維、宣璐、雲千千、張陸、蔡祥宇主演。日前預告片才釋出一天，播放次數馬上超過900萬次。

綜合媒體報導，從官方釋出的形象照，張雨綺一頭烏黑長髮，戴著精緻頭冠，身穿經典紅衣，眼神犀利手拿「葵花寶典」，當張雨綺說出了教主的經典台詞：「日出東方，唯我不敗！」一下子就勾起了觀眾的回憶。