被逼上工？已經康復？趙露思病倒近月卻閃電宣布復出

趙露思因生病消失演藝圈一個多月，如今又閃電宣布復出。（取材自微博）

中國當紅女星趙露思 驚傳病倒近一個月，去年12月27日其工作室發聲證實她在12月18日因身體不適就醫，疑似罹患失語症 和憂鬱症 。她休養多日後，閃電宣布復出，將在本月25日出席代言活動，讓粉絲又驚又喜。為了保護偶像，鐵粉也互相提醒「不要曝光活動地址」，嚴格遵守禁令。

趙露思因演出「傳聞中的陳芊芊」走紅，後續更憑藉「星漢燦爛·月升滄海」成為當紅花旦，去年驚爆生病，目前依舊停工療養中。她的復元狀況日前曝光，全身僵硬努力學走路，連拿湯匙都很吃力，令人心疼。趙露思更罕見在元旦以千字文控訴曾遭老闆毆打，甚至要離開經紀公司還需要付出高額的「分手費」引起關注。

有網友分析，趙露思在2023年還是個有點嬰兒肥的美女，但是到了2024年明顯消瘦，整個人看起來就像紙片人，外傳她一度暴瘦只剩下38公斤。身為趙露思好友的演員朱銳，更曾發文公開相關內幕，同時曝光與趙露思的對話內容，截圖中趙露思更直接向好友說「救救我」，讓不少網友很擔心她的安危。

經過多日休養，趙露思終於宣布復出，在宣傳影片中看來氣色好很多，還甜笑「不見不散」，但也有不少網友認為她太急著復出，應該要再休息久一點，並質疑經紀公司在逼她趕緊上工賺錢。

粉絲也紛紛留言表示：「期待25日與露思見面，想她」、「露思早日康復」、「如果這次發現故意傳播的，請官方直接拉黑處理，取消以後該人的所有參與資格」、「就是需要及時制止那些散播地址的人」。