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「凍齡男神」卻被叫叔叔 鄭伊健當場傻眼驚問：是我嗎

娛樂新聞組／綜合報導
鄭伊健被後輩喊「叔叔」，露出驚訝表情。(取材自小紅書)
鄭伊健被後輩喊「叔叔」，露出驚訝表情。(取材自小紅書)

憑藉電影「古惑仔」系列中「陳浩南」一角風靡萬千少男少女的港星鄭伊健，雖然已經57歲，但保養得宜的他，有著「凍齡男神」稱號。最近，許久不見他又活躍於眾人眼前，先是在台灣舉辦演唱會，之後又馬不停蹄為主演新戲「久別重逢」宣傳。

香港01報導，鄭伊健前與「久別重逢」片中演員到戲院宣傳，穿著一身黑色系的他，酷帥有型。期間，新生代香港女星許恩怡分享與鄭伊健拍片心得時，竟用「叔叔」形容對方，另一旁的鄭伊健當場傻眼，並驚訝指著自己問，「叔叔，我嗎？」

可愛反應引起全場爆笑，之後鄭伊健更直盯著許恩怡，「提醒」對方小心說話，嚇得身為後輩的她連忙鞠躬道歉，更正是「伊健哥哥」，場面相當有趣。

不過，有眼睛網友從畫面中發現，這位不老男神的臉上其實也出現了歲月痕跡，不但有眼袋，而且面帶浮腫。但不少粉絲還是力挺鄭伊健「帥氣不減」，並留言表示，「這個年紀能保持到如此狀態已經非常好了，尤其還是純天然」，還有人說，「現在這樣挺好，那些做過醫美的人都好醜」。

據悉，鄭伊健早前受訪時，曾分享保持年輕最好方法就是多運動、多喝水、保持心境開朗。而他與蒙嘉慧在2013年結婚，婚後蒙嘉慧淡出幕前，近年「半移居」日本在當地讀書及打理房地產生意，夫妻倆結婚11年，沒有生孩子，感情依舊甜蜜。鄭伊健說自己在家沒有決定權，老婆最大，但兩人三觀很合，相處很開心。

鄭伊健（右）與蒙嘉慧在2013年結婚。(摘自羊城晚報)
鄭伊健（右）與蒙嘉慧在2013年結婚。(摘自羊城晚報)

鄭伊健 香港 房地產

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