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中國商家打著「紀念瓊瑤」狂辦活動撈錢 兒發律師函警告

娛樂新聞組／即時報導
知名作家瓊瑤12月4日在家輕生，離世前發表了「當雪花飄落」。 (取材自瓊瑤臉書)
知名作家瓊瑤12月4日在家輕生，離世前發表了「當雪花飄落」。 (取材自瓊瑤臉書)

兩岸知名作家瓊瑤（本名陳喆）日前辭世，家屬隨即舉行家祭、火化、花葬。但她過世之後，中國竟傳出有商家打著「紀念瓊瑤」的名號，行商業營銷之實。對此，瓊瑤兒子陳中維已透過律師事務所正式發布聲明警告。

綜合媒體報導，瓊瑤兒子陳中維委託律師發布聲明，針對近期中國商家「打著紀念瓊瑤名號，行商業營銷之實」一事，均未獲得任何授權。聲明指出，近期市場上出現了大量打著「瓊瑤」名號的演出活動，通過線上、線下等各渠道向公眾公開出售門票，以「懷舊、紀念」為名，行商業營銷之實，已涉構成對瓊瑤人格利益及陳中維合法享有的相關其他權益的侵害。陳維中表示，請各主辦方立即停止相關活動的宣傳、營銷、售票及舉辦，否則將採取法律手段，提起訴訟。

瓊瑤兒子陳中維經由律師事務所發出聲明。（取材自觀察者網）
瓊瑤兒子陳中維經由律師事務所發出聲明。（取材自觀察者網）

瓊瑤12月4日過世後，中國有許多狗血謠言，瓊瑤的媳婦何琇瓊忍無可忍，公開發出4點聲明闢謠。何琇瓊表示：「近段時間，鋪天蓋地的媒體消息，一定疲勞轟炸到每一位關心我們的朋友，愈來愈離譜的媒體報導，比電視劇還要狗血的抓馬情節，我們與大家一樣的咋舌，錯愕。不知道這樣的情緒暴力還要多久才能平息。不禁疑惑這是對逝者的尊重嗎？緬懷與紀念的體現嗎？真是令人不可思議。

瓊瑤

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