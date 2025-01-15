演東北同志大叔奪金馬影帝 張志勇哭整晚

金馬影帝張志勇(左)和導演耿軍是合作多年的夥伴。(記者沈昱嘉／攝影)

大陸演員張志勇去年以電影「漂亮朋友」奪下金馬影帝，當時他因拍戲無緣親自領獎，近日他露面與導演耿軍、製片王子劍一起受訪。張志勇坦言，得獎當下還在工作，其實激動不已，耿軍在旁爆料：「他哭了半宿。」

張志勇去年金馬首度拿下影帝，他親曝把金馬獎座放在家中最醒目的櫃子中：「我得獎那天說的最多的一句話是：『稍等，我哭一會兒』。」他坦言，一開始要拍這部東北大叔同志 片，以為導演耿軍在開玩笑，尤其張志勇跟徐剛相識10年以上，兩個大男人要拍吻戲，壓力不小，「我心裡很糾結，也不知道能不能成功詮釋這個角色」。

導演耿軍透露，拍攝的第一天就是吻戲：「那時候拍完第一天我們在走廊上遇到，志勇就說『又過了一關』。」張志勇坦言，即使片中有許多激烈的床戲，但最難的還是接吻，「其實過了接吻那一個門檻，其他都變得容易。」耿軍則補充說：「其實兩人只用了5分鐘的時間就拍完吻戲。」

「漂亮朋友」雖然掛法國出品，仍因「演員成分」還有未獲得金馬最佳影片等問題無法在台上映，製片王子劍透露：「我們有發起連署希望有機會正式上映，台灣觀眾都很熱情，但現實還是這樣，希望能透過連署改變，也希望我們是最後一部因為法條受限的電影。」

耿軍也為了「漂亮朋友」人生首度推出電影周邊商品，把張志勇等人的臉配合劇情推出大餅臉環保袋，他幽默說：「愛『餅』才會贏！」融入台灣人最愛的諧音哏。