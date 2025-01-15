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「破·地獄」女星衛詩雅出嫁收超大聘禮 黃金豬牌掛上身

記者陳穎╱綜合報導
衛詩雅身上掛上黃金豬打造的金牌。(取材自微博)
衛詩雅身上掛上黃金豬打造的金牌。(取材自微博)

香港女星衛詩雅在電影「破·地獄」生在中男輕女的殯葬業家庭，最後突破傳統送父親最後一程。該片藉香港獨有殯葬儀式，探討面對親人離去和自我救贖的感人催淚話題，香港已突破1.5億港幣(約1932萬美元)票房佳績，台灣也衝到1900萬台幣(約270.5萬美元)，成為香港影史華語電影票房冠軍。

衛詩雅日前赴台為電影造勢，大方分享正在準備婚事，和未婚夫已經登記，在香港要登記後的14天沒人反對才能再進行下一步驟。她回憶：「感覺很神奇，登記的地方有8張椅子，有4張是登記結婚用，另外4張是登記死亡，人生大事都是在一起。」

衛詩雅近日在社群分享未婚夫「過大禮」的盛況，由男家擇吉日準備果籃、海味、紅包禮金、椰子及喜餅等過大禮套裝送到女家，她身上還掛了黃金豬，超級有面子。

衛詩雅已經選好婚紗，但沒有讓未婚夫看，兩人默契十足，如果拍戲情緒低落，會給她很大的空間，也不會要求她一定要洗手作羹湯「我完全不會，他也不行，連泡麵都不會」。她也大方坦言自己並沒有計畫生孩子，「我好難想像要負責一個新生命，但如果真的有了，我比較想要女兒」。

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