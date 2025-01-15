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王鶴棣甩油膩演技 「打更人」扮白髮翁 看哭網友

娛樂新聞組／綜合報導
王鶴棣扮老讓人差點認不出。(取材自微博)
王鶴棣扮老讓人差點認不出。(取材自微博)

大陸人氣男星王鶴棣主演古裝新劇「大奉打更人」，收視開低走高，愈播好評愈多，近期熱度更是狂飆。先前，王鶴棣出席活動時被粉絲起哄，承諾熱度破3萬將「脫衣服」，如今，隨著熱度達標，他兌現承諾，大方PO出脫掉上衣、露出一身結實肌肉的養眼影片，讓粉絲尖叫不斷。而他近日在片中出現扮老畫面，精湛演技也獲得肯定。

「大奉打更人」開播之初，王鶴棣被嫌棄四川口音重、演技油膩，一度不被看好，但近日隨著劇情推進，王鶴棣飾演的許七安面對勁敵「天域使者」的強勁法力，回到穿越前的「楊凌」身分，並面對人生的生老病死，他在片中扮演油盡燈枯的白髮老翁，空洞眼神、蒼老聲音讓不少觀眾差點認不出來是他。

還有觀眾表示，「這段戲我是哭著看完的，真的太有代入感了」、「真不敢相信是王鶴棣演的」、「這演技真的要好好誇一誇」。「王鶴棣老年戲」相關話題還因此上了熱搜。

精采劇情也讓「大奉打更人」熱度不斷攀升，終於在日前突破3萬大關。

王鶴棣日前在宣傳活動上承諾粉絲，只要在騰訊熱度破3萬就脫衣服慶祝，沒想到近日真的達標了，王鶴棣信守承諾在微博曬出「上空」影片，只見他先是用手比出3萬，接著畫面一轉變成他裸上身的鏡頭，「倒三角大肌肌」的好身材讓粉絲紛紛搶喊「老公」，還有人表示，「簡直是視覺盛宴，每看一遍都心跳加速」。

據悉，騰訊去年熱度破3萬的電視劇不少，包括「玫瑰的故事」、「與鳳行」、「長相思2」、「九重紫」等，「大奉打更人」則是2025年第一部熱度破3萬的作品。

王鶴棣依照約定脫衣曬出好身材。(取材自微博)
王鶴棣依照約定脫衣曬出好身材。(取材自微博)

王鶴棣 微博

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