表面風光？向佐自爆曾遭校園霸凌 認真表演卻被當成「小丑」

向佐說每當自己很認真做事時，總被他人當作小丑。(取材自微博)

香港 影視大亨向華強長子向佐，眾所周知是含著金湯匙出生，但他最近在綜藝「太陽市集」卻自爆悲慘童年，他說，因為父母都是明星，小學時遭到同學霸凌，其他家長也不讓自己孩子和他當朋友，甚至說「會有危險」。此外，他還提到，每當自己很認真做事時，總會被他人當作小丑看待。

向佐在節目中與與主持人謝娜、楊迪閒談，提到自己被霸凌的過往。

他說，在學時幾乎沒有什麼朋友，「因為有一個家長知道我是向華強的兒子，就跟其他家長說，你的孩子最好不要跟向展平（向佐原名）太親近，會有危險」，而自己唯一個玩伴亦遭受霸凌。

其實，向佐也曾在另一個綜藝「女兒的戀愛2」中提到，他在英國留學期間被外國學生排擠和欺負，表面看起來風光，私下其實過得很寂寞。

不光如此，向佐併在節目中坦露心聲，自爆當很認真做事時，但總被他人當作小丑看。

他說，「我一般都會竭盡所能去做一些事情，但是每個人都當我是小丑。」他舉例早前參加「無限超越班2」時，他挑選話劇「莫札特之死」某段表演，但卻因誇張表情遭到全網嘲笑。向佐的一番話也引起網友熱議。