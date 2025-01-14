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「五福臨門」王星越湊對盧昱曉 倪虹潔一口氣擁有5女兒

記者陳慧貞／綜合報導
王星越(右)、盧昱曉在古裝劇「五福臨門」中是對歡喜冤家。(圖／Netflix提供)
王星越(右)、盧昱曉在古裝劇「五福臨門」中是對歡喜冤家。(圖／Netflix提供)

由盧昱曉、王星越主演的古裝愛情喜劇「五福臨門」將登場，該劇講述酈家5位相貌出眾的女兒，因為繼承母親酈娘子的火爆脾氣而被外界戲稱為「酈家六虎」，聲名遠播。劇中飾演酈家三女兒「三娘」的盧昱曉遇到王星越，2人因經營對門酒樓互搶生意而互看不順眼，展開一連串爭鋒相對、相愛相殺的浪漫故事。

兩人形容角色時，盧昱曉認為「三娘」：「有勇有謀，扛得起擔子，撐得起場面，對得起內心，是繼承了酈女士（倪虹潔 飾）美好品質的酈家行三的康寧。」王星越則稱「柴安」是非常有商業頭腦的創二代：「他精通人情世故，性格卻非常細膩溫柔，在遇到問題的時候總是第一個站出來維護家人朋友，而且很善於換位思考；出身富裕但不紈絝，三觀也很正的一個好青年。」

「五福臨門」由于正擔任總製作人，46歲女星倪虹潔飾演酈家大家長，出演過不少電視劇、電影的她，2020年因在影集「摩天大樓」中飾演Angelababy的母親而被更多觀眾熟知。此次在劇中成為5位女星的媽媽，她直呼是演過最具母性光輝且堅韌的母親角色，笑稱拍攝過程中，自家的貓咪也在劇組生了5隻小貓，「感覺像是收到特別的禮物，現在看到貓貓們還會想起我的女兒們，很想她們。」並喊話5位女兒要好好照顧自己，保重身體。

「五福臨門」講述仁宗北宋年間，洛陽富戶酈娘子為5名年輕貌美、如珠如寶的寶貝女兒們尋覓好人家，過程波折不斷、笑料百出，憑藉女兒們的智慧機智，一步步化解難題，最終尋得佳偶的家庭群像浪漫喜劇。

Angelababy

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