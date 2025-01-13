「甄嬛傳」13年後再聚首 孫儷最難忘「嬛嬛初入宮」

「甄嬛傳」果郡王、安陵容、皇后娘娘、甄嬛的飾演者李東學、陶昕然、蔡少芬、孫儷亮相舞台。(取材自新京報)

「甄嬛愛不停」晚會日前在澳門 落幕，導演鄭曉龍集結「甄嬛傳」原班人馬，孫儷 、陳建斌、蔡少芬、蔣欣等32位嘉賓空降現場，與「甄粉」進行一場跨越13年的「雙向奔赴」。孫儷表示，對於甄嬛在劇中不同的階段，自己都很喜歡，但是最讓她記憶深刻的還是甄嬛初入宮的時候，「那時最是她自己，是她原本的樣子。」鄭曉龍則表示，「甄嬛傳」劇作本身帶有對封建婚姻制度和等級制度強烈的批判，很多年輕人都看到了這個層面。

新京報報導，雖然很多觀眾都喜歡用「甄嬛傳」下飯，但孫儷表示，自己並不會這樣做，因為她很難客觀地去看自己的戲，而且會給自己挑毛病，總覺得應該還可以演得更好。直到女兒從去年開始不停循環看「甄嬛傳」，孫儷覺得自己才可以像觀眾一樣，坐下來去看劇，「有時候看著看著，我還得問我女兒後面發生了什麼，也是因為不太記得有些情節了，所以跟我女兒一起看「甄嬛傳」會讓我覺得有很多驚喜。」

在孫儷看來，甄嬛到全劇終依然是一個悲劇人物，她不忘自己的初心，「甄嬛是一個很善良的人，她沒有主動要去害人，她所有的行為都是正當防衛。她如果不去保護自己，可能命都保不住，一切都是為了生存。」

「甄嬛傳」開播13年，一直保持著熱度，這對孫儷而言也是一件「挺震驚」的事情。孫儷表示，「甄嬛傳」出了十年，還有那麼多人在討論這部戲，包括今天我們聚在一起，我真的相信了，這部戲的影響力如此之大，超乎我的想像。一個演員這輩子能有一個讓觀眾記住的角色，是一件非常幸福的事情。「甄嬛傳」對我來講是不可以忘記，永遠是我標籤的一部作品。」