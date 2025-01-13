我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

颶風級焚風將來襲3天 洛杉磯野火恐再爆發

「甄嬛傳」13年後再聚首 孫儷最難忘「嬛嬛初入宮」

「甄嬛傳」13年後再聚首 孫儷最難忘「嬛嬛初入宮」

世界新聞網／輯
「甄嬛傳」果郡王、安陵容、皇后娘娘、甄嬛的飾演者李東學、陶昕然、蔡少芬、孫儷亮相舞台。(取材自新京報)
「甄嬛傳」果郡王、安陵容、皇后娘娘、甄嬛的飾演者李東學、陶昕然、蔡少芬、孫儷亮相舞台。(取材自新京報)

「甄嬛愛不停」晚會日前在澳門落幕，導演鄭曉龍集結「甄嬛傳」原班人馬，孫儷、陳建斌、蔡少芬、蔣欣等32位嘉賓空降現場，與「甄粉」進行一場跨越13年的「雙向奔赴」。孫儷表示，對於甄嬛在劇中不同的階段，自己都很喜歡，但是最讓她記憶深刻的還是甄嬛初入宮的時候，「那時最是她自己，是她原本的樣子。」鄭曉龍則表示，「甄嬛傳」劇作本身帶有對封建婚姻制度和等級制度強烈的批判，很多年輕人都看到了這個層面。

新京報報導，雖然很多觀眾都喜歡用「甄嬛傳」下飯，但孫儷表示，自己並不會這樣做，因為她很難客觀地去看自己的戲，而且會給自己挑毛病，總覺得應該還可以演得更好。直到女兒從去年開始不停循環看「甄嬛傳」，孫儷覺得自己才可以像觀眾一樣，坐下來去看劇，「有時候看著看著，我還得問我女兒後面發生了什麼，也是因為不太記得有些情節了，所以跟我女兒一起看「甄嬛傳」會讓我覺得有很多驚喜。」

在孫儷看來，甄嬛到全劇終依然是一個悲劇人物，她不忘自己的初心，「甄嬛是一個很善良的人，她沒有主動要去害人，她所有的行為都是正當防衛。她如果不去保護自己，可能命都保不住，一切都是為了生存。」

「甄嬛傳」開播13年，一直保持著熱度，這對孫儷而言也是一件「挺震驚」的事情。孫儷表示，「甄嬛傳」出了十年，還有那麼多人在討論這部戲，包括今天我們聚在一起，我真的相信了，這部戲的影響力如此之大，超乎我的想像。一個演員這輩子能有一個讓觀眾記住的角色，是一件非常幸福的事情。「甄嬛傳」對我來講是不可以忘記，永遠是我標籤的一部作品。」

鄭曉龍表示，他一直認為一部好的藝術作品需要有時間的生命力，時間最能說明問題，「大浪淘沙，歷史把它留下來，那就是好的作品。」

孫儷講述對角色的理解。(取材自新京報)
孫儷講述對角色的理解。(取材自新京報)

孫儷 澳門

上一則

「海角七號」男星轉換跑道被資遣 寫10年日記摸索人性

下一則

導演老公輕生亡 漫威女星走不出傷痛

延伸閱讀

不是果郡王 孫儷女兒支持嬛嬛、皇上在一起

不是果郡王 孫儷女兒支持嬛嬛、皇上在一起
「甄嬛傳」長紅13年 孫儷爆：女兒最支持嬛嬛跟皇上在一起

「甄嬛傳」長紅13年 孫儷爆：女兒最支持嬛嬛跟皇上在一起
演華妃「歪嘴冷笑」 蔣欣認有職災：嘴真歪了

演華妃「歪嘴冷笑」 蔣欣認有職災：嘴真歪了
蔣欣演「華妃」受「工傷」：歪嘴、白眼改不回來

蔣欣演「華妃」受「工傷」：歪嘴、白眼改不回來

熱門新聞

工藤靜香(左)和劉宇寧合唱「最初的夢想」中日版本。圖/摘自微博之夜

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

2025-01-11 11:27
趙麗穎(中)帶林更新見閨密？他的表情令人玩味。(取材自微博)

戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」

2025-01-06 21:28
謝霆鋒近日帶著2個子到日本旅遊滑雪。（取材自微博)

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

2025-01-08 07:00
澎恰恰(左起)、王彩樺及陽帆保證會讓歌迷回味無窮。圖／高雄流行音樂中心提供

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

2025-01-06 11:41
孫國豪(左起)、丁靜怡、粘嫦鈺和麥若愚分享秦漢和林青霞當年的愛情故事。(圖／JET提供)

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

2025-01-05 23:50
蘇永康曾經有著「香港情歌王子」之稱。(取材自微博)

曾自嘲過氣…「香港情歌王子」開唱 傳門票打4折仍無人問津

2025-01-08 21:55

超人氣

更多 >
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪
呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜
加州野火燒毀他的2700萬海景別墅 理賠上限僅300萬

加州野火燒毀他的2700萬海景別墅 理賠上限僅300萬
搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？

搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？