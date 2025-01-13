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戲說從頭／施詩扮犯罪心理學教授 三句話搞定所有問題

娛樂新聞組╱綜合報導
施詩在懸疑愛情劇「冬至」中化身犯罪心理學教授。(取材自微博)
施詩在懸疑愛情劇「冬至」中化身犯罪心理學教授。(取材自微博)

從盛家四小姐墨蘭到敢愛敢恨的戴嬌鳳，從菜鳥警員劉思麗到公安局檔案室女警蔡文心，從為愛復仇的王延姬到職場女強人曾荻……此前演過眾多類型角色的90後女星施詩，近日在懸疑愛情劇「冬至」中化身犯罪心理學教授喻正，最大的魅力是「不拖泥帶水，三句話就能解決所有問題」。

羊城晚報報導，「冬至」近日收官，劇集以刑警江成屹(黄景瑜飾)和女麻醉師陸嫣(孫千飾)的愛情故事為主線，講述兩人攜手攻破一起連環殺人案並解開誤會、破鏡重圓的故事。

劇中，喻正是高校教師，也在警隊中協助偵查案件，她見慣人性百態，秉持不婚主義，直到被藝人禹柏楓的真誠打動，才動搖了自己的態度。除了這條感情線，喻正也與刑警江成屹在工作上有不少交集，但並未發展為愛情，反而被觀眾們稱作「超強外掛」。

劇中，藝人禹柏楓接到有關犯罪的角色邀請，為了通過面試，他多次到學校請教喻正。起初喻正對他並無好感，但漸漸被其身上的純粹而感動，雖經歷波折，但兩人依然走到了一起。

「冬至」播出後，不少觀眾把喻正戲稱為「馴狗大師」，對於情感關係的把握得當，拉黑禹柏楓的社交帳號也讓人看得很爽。施詩表示：「任何評價對我來說都很珍貴，觀眾能看到自己身上看不到的問題，也能發現閃光點。」

當被問到接下來想演哪些角色，施詩開始羅列律師、女殺手、特警、股票交易員、飛行員…都在她的期待出演名單中。

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