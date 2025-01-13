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不是果郡王 孫儷女兒支持嬛嬛、皇上在一起

記者陳慧貞╱綜合報導
孫儷出席澳門「甄嬛愛不停」晚會。(取材自微博)
孫儷出席澳門「甄嬛愛不停」晚會。(取材自微博)

孫儷主演的宮鬥劇「甄嬛傳」播出後13年熱度不減，澳門「甄嬛愛不停」晚會上她一身貴氣艷壓群芳。拍「甄嬛傳」時，孫儷才28歲，當年女兒小花未出生， 如今女兒10歲，前後看了「甄嬛傳」7次，最支持的CP，竟非甄嬛和果郡王，而是「和皇上在一起」，孫儷加碼爆料：「女兒告訴我理由，說『這不是你進宮的心願嗎？願得一心人，白首不相離』，聽得我都好感動。」

她坦言很難客觀看自己的戲，每次看就像給自己添麻煩，總能挑出「 還可以更好」的毛病，因此她不太回頭看自己的作品，眼看「甄嬛傳」年年熱播：「原來真的有那麼多人喜歡，今年還能擁有這樣一個重聚盛典。」

孫儷分享女兒小花看戲心得，最受不了「甄嬛」受苦被人打，總會快轉到「進宮」。女兒還是個十足「甄嬛迷」，生日願望寫下希望穿戲服拍「甄嬛傳」寫真，但孫儷因拍戲一直沒能幫女兒完成願望，直到上個月才實現。

雖然女兒支持「甄嬛配皇上」，但戲外孫儷與陳建斌並不熟，晚會上陳建斌笑言此次是拍「甄嬛傳」以來，兩人私下對話最多的一天，孫儷則爆料彼此沒加微信，隨後即向陳建斌說「一會兒可以跟你加個微信」，竟是合作13年後才終於加入「皇上」的朋友圈。

孫儷曬出女兒畫她穿禮服的模樣。(取材自微博)
孫儷曬出女兒畫她穿禮服的模樣。(取材自微博)

孫儷 微信 澳門

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