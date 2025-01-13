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片酬直追趙麗穎？傳楊紫演「國色芳華」領2000萬

娛樂新聞組／綜合報導
楊紫演古裝劇「國色芳華」，傳片酬2000萬人民幣。(取材自微博)
楊紫演古裝劇「國色芳華」，傳片酬2000萬人民幣。(取材自微博)

童星出身的大陸人氣女星楊紫，曾爆出接演「沉香如屑」時片酬超過1億元人民幣，引發違反廣電總局「限薪令」質疑。近日，她二搭李現主演古裝劇「國色芳華」收視大好，輾壓同檔的「白月梵星」、「大奉打更人」，於是又傳出楊紫「國色芳華」片酬是一票女星中身價最高的，引起熱議。

32歲的楊紫作品不斷，接連演出「香蜜沉沉燼如霜」、「親愛的，熱愛的」、「餘生，請多指教」、「長相思」等劇，近日，她的新劇「國色芳華」正在熱播，片酬也被曝光。據傳，她演這部劇入帳2000萬人民幣(人民幣，下同，約274萬美元)，男一李現則拿了1500萬。

李現早前受訪時曾表示，「國色芳華」劇本不錯，再加上與楊紫相熟、有默契，因此二話不說決定出演。

據傳去年拿下2000萬片酬的女星還有趙麗穎，她與林更新搭檔演出「與鳳行」，由於身兼監製，所以拿下高片酬。楊紫片酬比肩趙麗穎也成為網友關注焦點。

此外，飾演楊紫渣夫的男二魏哲鳴拿了600萬、女二張雅欽片酬為150萬，值得一提的是，從主持人轉型演員的沈夢辰，戲分不多卻拿500萬。

據了解，廣電總局於2022年2月8日發布「十四五中國電視劇發展規畫」，強調全部演員的片酬不能超過總製作成本的40%。但據知名財經雜誌爆料，楊紫2021年主演古裝劇「沉香如屑」，片酬逾1億，明顯違反限薪令，一度引發「封殺」危機。

趙麗穎演出「與鳳行」由於身兼監製，所以拿下高片酬。(取材自微博)
趙麗穎演出「與鳳行」由於身兼監製，所以拿下高片酬。(取材自微博)

趙麗穎

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