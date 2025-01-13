火警、打鬥、炸彈？劉德華紅館開唱8起報案「全是假」

劉德華香港場演唱會疑似遭人「假報案」惡作劇。(取材自微博)

香港 藝人劉德華 10日在紅磡香港體育館舉行演唱會，但執法部門自當晚8時51分起，至少接獲8宗報案，分別指紅館起火、有人打架及發現可疑車輛等。警員初步調查後發現全是虛報，不排除有人惡作劇。據悉，報案電話均來自同一電話號碼，案件列「浪費警力」跟進。

新快報報導，當晚8時51分警方接獲首宗報案，自稱是紅館人員的報案人表示，紅館後台有電線或威亞(鋼絲)起火，而且自己受傷，但當救援人員趕至，發現並未發生火警，因此收隊離場；約1分鐘後，執法單位接獲第二宗報案，指紅館外發現可疑車輛；再過1分鐘，執法單位接獲第三宗報案，表示有人在紅館打架，警調查後證實子虛烏有。

至晚上9時許，又有人報案稱紅館有觀眾不適，救護人員趕至後證實無人不適；晚上9時37分，再接報紅館發生火警；晚上約10時，稱紅館正門有人昏迷；10時19分，有人聲稱在座位發現可疑的白色粉末；晚上10時33分，有人報案紅館舞台有炸彈爆炸。上述經查證都是虛報。

據了解，相關報案均由同一個電話號碼打出，但警方到場後未能發現報案人，相信全為惡意虛報，目前警方將此案件列為「浪費警力」處理。

此外，劉德華透，露香港演唱會結束後、過完年會去客串「長安的荔枝」，年中入組「流浪地球」，引起網友熱議。