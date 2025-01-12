「甄嬛傳」13年港普仍是笑點 蔡少芬：我是「烏拉拉拉氏」

蔡少芬當年在「甄嬛傳」中飾演皇后。（取材自羊城晚報）

中國宮鬥劇「甄嬛傳」開播13周年迎來專場晚會，11日，「甄嬛愛不停」晚會在澳門 舉辦，包括導演鄭曉龍，主演孫儷 、陳建斌、蔡少芬、蔣欣、李東學、陶昕然、斕曦、張曉龍、唐藝昕等主演等人悉數回歸，重聚直播共吸引超600萬人觀看。

「皇后」蔡少芬的港普依然是最能逗笑大家的梗。在採訪間裡，她再秀一波自我介紹：「我是『烏拉拉拉氏』（烏拉那拉氏）宜修」。

皇后讓蔡少芬成功打開中國內地市場，還憑「臣妾做不到」稱霸表情包界多年，足見她對這個角色塑造之成功。

採訪中談及皇后與蔡少芬本人有何共同點？她說：「我跟她實在太不像了！但唯有一點就是我們對感情都專一。」如果不演皇后，蔡少芬最想演哪個角色？她毫不猶豫地回答：「當然是甄嬛！這個角色經歷了好幾次轉變，對演員來說是很值得挑戰的。」

「甄嬛傳」播出的13年來，網友拿著顯微鏡看劇，二創、解讀層出不窮，已然成為一種文化現象。導演鄭曉龍坦言，這部劇得到那麼多年輕觀眾的喜愛，讓他感到意外，也非常高興：「時間證明了「甄嬛傳」是一個有生命力、經得起時間考驗的好作品。」

隨著時代改變，網友對劇中人物有了不少新解讀。鄭曉龍說：「剛開播的時候，陶昕然（安陵容扮演者）的車開出去都被人劃了。現在開車出去，估計得有粉絲給她擦車。現在觀眾的眼光和原來不一樣了，他們對內容有了更深的理解。」