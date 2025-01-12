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「甄嬛傳」長紅13年 孫儷爆：女兒最支持嬛嬛跟皇上在一起

世界新聞網／輯
孫儷一身貴氣現身「甄嬛愛不停」晚會。（取材自微博）
孫儷一身貴氣現身「甄嬛愛不停」晚會。（取材自微博）

中國宮鬥劇「甄嬛傳」播映13年來熱度不減，1月11在澳門舉行的「甄嬛愛不停」晚會，「甄嬛」孫儷一身貴氣由導演鄭曉龍牽出場。

羊城晚報報導，出演「甄嬛傳」時，孫儷才28歲。她坦言，沒想到這部劇能如此長紅：「以前也有很多人跟我說「甄嬛傳」有多好看，我總覺得是他們客氣。但原來真的那麼多人喜歡，今年還能擁有這樣一個重聚盛典，我終於相信大家跟我說的是真話。」

「甄嬛傳」大火之後，孫儷還出演過許多爆款劇集，如今已然是國產劇領域的頂尖演員。她說，在她演繹過的這麼多經典角色中，甄嬛始終是數一數二的，最重要的原因就是這個角色受到大眾的喜愛，能參與到這部戲是所有演員的榮幸。孫儷笑言：「直到現在我走在大街上，還是會有人喊我『娘娘』。有些特別熱心的觀眾甚至當眾給我行禮，我也不知道該不該回禮。」

此外，孫儷在台上分享10歲女兒小花看了七次「甄嬛傳」，但是看不了她受苦被人打的畫面，會快轉跳到甄嬛回宮。孫儷並加碼爆料女兒最支持的CP不是果郡王，而是嬛嬛跟皇上：「她說『這不是你進宮的心願嗎？願得一心人，白首不相離』，聽得我都好感動。」

孫儷12日並在微博曬出女兒為她畫的畫像：「昨晚最開心的應該是小花了，心願完成，和各宮娘娘拍了照片還要了簽名，為了表達她的激動，小花給我畫了畫送給了我。」

孫儷女兒畫她穿著禮服。（取材自微博）
孫儷女兒畫她穿著禮服。（取材自微博）

孫儷 澳門 微博

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