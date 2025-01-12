觀影說劇／王俊凱「蛟龍行動」扮聲吶兵 首次用耳朵演戲

王俊凱在「蛟龍行動」中挑戰聲吶兵一角。(取材自微博)

由林超賢執導，梁鳳英監製的軍事戰爭片「蛟龍行動」，宣布定檔大年初一(1月29日)，這是林超賢繼「紅海行動」後七年磨一劍的作品，男星王俊凱在片中扮演聲吶兵「曹弘浪」，並向觀眾揭曉該兵種的獨特「戰鬥技能」，即「不用槍不用砲，只靠一雙耳朵，就能追蹤敵人」。

揚子晚報報導，曾有人說「海軍聲吶兵是100減1等於0的工作，只要錯一次，就意味著滅頂之災」，聲吶兵在海軍體系扮演著舉足輕重角色，卻很少被公眾注意到。電影「蛟龍行動」為觀眾揭祕這個獨特的兵種如何「聽音作戰」。

報導指出，王俊凱從進組定妝那一刻起，就全身心投入，積極跟隨專家學習，對各種聲音數據的採集、分析以及專業口令的掌握都極為用心。拍攝現場，他專業的口吻和俐落的動作，瞬間將觀眾帶入緊張的潛艇作戰氛圍。

談到角色，王俊凱這樣形容曹弘浪：「他有對聲音極為敏感的天賦，加上非常努力，所以他非常自信。再加上他有一股軸勁兒，遇到問題不解決不罷休，不管用什麼方法，非得把難題踩在腳下才肯鬆口氣。」

飾演艇長的張涵予透露：「在電影裡，聲吶兵這個崗位很牛，作為艇長的我都得聽他的，他不發話我不敢吱聲。因為他們是決定戰場走向的第一判斷人，聲吶兵在潛艇作戰中的主導作用無可替代。」

而戲外，飾演聲吶兵的王俊凱也得到「艇長」張涵予的讚賞：「用耳朵演戲很不容易，小凱的表演很精準，到時候大家去影院就能看到。」

導演林超賢也稱讚王俊凱這次的表現「聲」入人心：「他在片場那股認真的勁頭，就像聲吶兵鎖定目標一樣專注，把曹弘浪的那種青澀但又堅毅的感覺拿捏得非常好。」