我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／退休儲蓄 定存或共同基金較好？

舊金山都會區駕駛 每年平均浪費81小時在車陣中

微博之夜7星同走紅毯 李宇春壓軸被罵翻 他倆十指緊扣惹議

娛樂新聞組／綜合報導
沈騰(左起)、馬麗、趙麗穎、李冰冰、湯唯、黃曉明、肖戰一字排開走紅毯。(取材自微博)
沈騰(左起)、馬麗、趙麗穎、李冰冰、湯唯、黃曉明、肖戰一字排開走紅毯。(取材自微博)

大陸娛樂圈年度盛事「微博之夜」日前登場，當晚幾乎半個娛樂圈的明星都來了，現場星光閃耀。不過，紅毯環節卻出現爭議畫面，當七位大牌明星一起入場、引發觀眾好奇時，卻出現一名女星李宇春獨自登場，成為當晚「真正壓軸」，讓網友紛紛質問「她憑什麼？」另外，黃曉明肖戰「十指緊扣」也引起熱議。

典禮紅毯上，女星仍是最亮麗的一道風景，林允、李一桐、祝緒丹、辛芷蕾、白鹿、虞書欣等性感登場，不過，有著「謀女郎」稱號的劉浩存，兩套禮服卻醜上熱搜，被網友吐槽「高定但不適合」。

另外，有一個畫面是湯唯、李冰冰、趙麗穎、黃曉明、肖戰、沈騰及馬麗七位大牌一字排開走紅毯，不少網友驚訝表示「為什麼這麼多人，太搞笑了」，就在大家的震驚聲中，歌手李宇春卻接在後面「壓軸登場」，讓不少網友驚掉下巴，紛紛質疑她憑什麼壓軸，「不覺得丟臉嗎？和前一組是個咖位嗎？」

李宇春「壓軸登場」引發網友質疑。(取材自微博)
李宇春「壓軸登場」引發網友質疑。(取材自微博)

不過，也有粉絲列出她的豐功偉業，點出李宇春現在的身分已經超越單純的歌手藝人，所以才能多次在大型典禮中壓軸出場。

肖戰同樣是當晚熱搜話題人物，高顏值的他穿著紅色西裝出場，成為粉絲心中的最佳新郎代表，還有不少「陳情令」劇迷關注他和王一博的互動，可惜兩人座位有些距離，並沒有同框鏡頭。

就在千萬粉絲垂涎肖戰之際，竟有人大膽和他十指緊扣，原來是和肖戰一起站上紅毯的黃曉明，不知為何一伸手就和肖戰十指緊扣。正好肖戰演出最新的「射鵰英雄傳」，和黃曉明先前演過的「神鵰俠侶」正好是金庸武俠小說中的連貫作品，粉絲也就順勢笑看這個巧合，還有人戲稱黃曉明意外成為「微博之夜」最大贏家。

黃曉明(左)主動牽住肖戰。(取材自微博)
黃曉明(左)主動牽住肖戰。(取材自微博)

肖戰 黃曉明 微博

上一則

洛杉磯野火 昔日童星罹腦性麻痺來不及逃生 被燒死

下一則

「甄嬛傳」長紅13年 孫儷爆：女兒最支持嬛嬛跟皇上在一起

延伸閱讀

微博之夜超熱鬧…他「十指緊扣肖戰」上熱搜 她登紅毯壓軸被罵翻

微博之夜超熱鬧…他「十指緊扣肖戰」上熱搜 她登紅毯壓軸被罵翻
微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家
葉珂挺「超大孕肚」探班黃曉明 被爆自導自演想多撈錢

葉珂挺「超大孕肚」探班黃曉明 被爆自導自演想多撈錢
黃曉明新歡挺孕肚探班 宣示主權被爆「自導自演」

黃曉明新歡挺孕肚探班 宣示主權被爆「自導自演」

熱門新聞

工藤靜香(左)和劉宇寧合唱「最初的夢想」中日版本。圖/摘自微博之夜

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

2025-01-11 11:27
劉詩詩現身新劇開鏡現場手上未戴婚戒。（取材自微博）

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

2025-01-04 07:00
謝霆鋒近日帶著2個子到日本旅遊滑雪。（取材自微博)

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

2025-01-08 07:00
趙麗穎(中)帶林更新見閨密？他的表情令人玩味。(取材自微博)

戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」

2025-01-06 21:28
孟子義(左)、李昀銳讓不少網友以為「來到了婚禮現場」。(取材自微博)

以為來到婚禮現場… 「星光大賞」3對CP太甜了 他們被爆「在一起」

2025-01-04 20:32
孫國豪(左起)、丁靜怡、粘嫦鈺和麥若愚分享秦漢和林青霞當年的愛情故事。(圖／JET提供)

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

2025-01-05 23:50

超人氣

更多 >
微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家
洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離
手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合

手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合
泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走
洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃

洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃