微博之夜7星同走紅毯 李宇春壓軸被罵翻 他倆十指緊扣惹議

沈騰(左起)、馬麗、趙麗穎、李冰冰、湯唯、黃曉明、肖戰一字排開走紅毯。(取材自微博)

大陸娛樂圈年度盛事「微博 之夜」日前登場，當晚幾乎半個娛樂圈的明星都來了，現場星光閃耀。不過，紅毯環節卻出現爭議畫面，當七位大牌明星一起入場、引發觀眾好奇時，卻出現一名女星李宇春獨自登場，成為當晚「真正壓軸」，讓網友紛紛質問「她憑什麼？」另外，黃曉明 和肖戰 「十指緊扣」也引起熱議。

典禮紅毯上，女星仍是最亮麗的一道風景，林允、李一桐、祝緒丹、辛芷蕾、白鹿、虞書欣等性感登場，不過，有著「謀女郎」稱號的劉浩存，兩套禮服卻醜上熱搜，被網友吐槽「高定但不適合」。

另外，有一個畫面是湯唯、李冰冰、趙麗穎、黃曉明、肖戰、沈騰及馬麗七位大牌一字排開走紅毯，不少網友驚訝表示「為什麼這麼多人，太搞笑了」，就在大家的震驚聲中，歌手李宇春卻接在後面「壓軸登場」，讓不少網友驚掉下巴，紛紛質疑她憑什麼壓軸，「不覺得丟臉嗎？和前一組是個咖位嗎？」

李宇春「壓軸登場」引發網友質疑。(取材自微博)

不過，也有粉絲列出她的豐功偉業，點出李宇春現在的身分已經超越單純的歌手藝人，所以才能多次在大型典禮中壓軸出場。

肖戰同樣是當晚熱搜話題人物，高顏值的他穿著紅色西裝出場，成為粉絲心中的最佳新郎代表，還有不少「陳情令」劇迷關注他和王一博的互動，可惜兩人座位有些距離，並沒有同框鏡頭。