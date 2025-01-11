「花樣年華」特別版 傳將重現梁朝偉、張曼玉床戲

「花樣年華」中，梁朝偉與張曼玉的床戲片段遭刪剪，但曾於劇照中曝光。(取材自微博)

由梁朝偉 、張曼玉 主演，王家衛執導的「花樣年華」，於2000年上映，當年不僅讓梁朝偉、張曼玉在香港 金像獎榮封帝后，亦把梁朝偉送上坎城影影帝寶座。近日傳出「花樣年華」將於2月推出導演特別版，曝光被刪的9分9秒片段，其中包括兩位帝后的床戲。

「花樣年華」受劉以鬯小說「對倒」啟發，講述周慕雲、蘇麗珍與他們的伴侶成為鄰居，然而二人的伴侶卻燃起愛火出軌，二人志趣相投、同病相憐，彼此間亦暗生情愫的故事。

香港01報導，今年適逢「花樣年華」上映25周年，隨王家衛監製執導劇集「繁花」於去年12月31日推出短片「好久不見」，讓男女主角寶總與汪小姐在「花樣年華」首映上重逢後，王家衛亦將於今年2月推出「花樣年華」導演特別版。

據指，特別版本將在2月新春賀歲檔期間上映，並在堪稱完美的原版上加入從未曝光的9分9秒片段，讓許多王家衛、梁朝偉及張曼玉的影迷相當期待。

報導指出，25年來，「花樣年華」屢傳有不少被刪減的片段及完整幕後花絮，但一直未有確實消息。2021年，一段「花樣年華」從未播出的92秒片段，在香港拍賣並以428萬元成交，超過底價兩倍，力證「花樣年華」歷久不衰的吸引力。而在豆瓣平台上，「花樣年華」評分亦高達8.8。

據悉，「花樣年華」有多個刪剪片段，其中最讓影迷津津樂道的就是，梁朝偉與張曼玉上演的床戲片段遭刪剪，但曾於劇照中曝光，或成為最備受期待、同時不影響劇情結局的片段。

此外，亦有影迷猜測，電影未曝光片段或繼承「繁花」的重逢情節，安排周慕雲與蘇麗珍在「庸生」出生後重遇；甚至有人認為飾演陳先生與周太太，在電影裡從未正面亮相的張耀揚與孫佳君，或許能夠在特別版裡首度正面登場。