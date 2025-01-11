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開四大天王演唱會？劉德華：我想，真想

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華「今天...is the Day」巡迴演唱會香港站完滿落幕。(取材自微博)
劉德華「今天...is the Day」巡迴演唱會香港站完滿落幕。(取材自微博)

63歲香港天王劉德華「今天...is the Day」巡迴演唱會香港站完滿落幕，他在後台開香檳心情大好。劉德華接受訪問時表示想一直開下去，感恩這次72場巡唱十分順利，完成巡唱後，劉德華表示農曆年會與家人一起出遊。

據香港01報導，劉德華雖然全晚熱淚盈眶，但他感覺是觀眾表演給自己，所以是歡樂的。

去年12月底劉德華於紅館的演唱會時發生意外，他在3米高台上不慎跌倒，引發歌迷擔憂尖叫。劉德華受訪時指不想讓大家太擔心，尤其老婆比較擔心，一些危險動作就刪除。被問到女兒有什麼評價，劉德華表示 ： 「他說我跳錯舞。」

據報導，有香港議員提議邀劉德華及張學友、黎明、郭富城「四大天王」辦大型演唱會，劉德華回應：「我想啊，真想，因為我們始終是一個年代的表演，如果可以一起在那裡表演，是一件很棒的事。」

1990年代香港流行粵語音樂開始流行，其中四名指標男歌手被封稱「香港四大天王」，包括張學友、劉德華、黎明和郭富城，四天王演唱時各有不同特色，例如華仔瀟酒，學友全情投入，黎明斯文憂鬱，郭富城富有動感，而他們各自在音樂、影視、舞蹈等領域坐擁一定影響力及知名度，至今仍受廣大粉絲所喜愛。

香港四大天王張學友(左起)、郭富城、劉德華、黎明是香港娛樂指標性人物。(本報資料...
香港四大天王張學友(左起)、郭富城、劉德華、黎明是香港娛樂指標性人物。(本報資料照片)

劉德華 香港

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