仙俠劇過時、白鹿演技不行？「白月梵星」收大量差評

「白月梵星」由白鹿、敖瑞鵬等主演，講述人族、仙族與妖族之間的愛恨紛爭。(取材自微博)

由白鹿 、敖瑞鵬主演的仙俠題材陸劇「白月梵星」，講述人族、仙族與妖族之間的愛恨情仇，上線後吸引不少人追看，但影評網站上卻出現大量差評，引發觀眾對劇情、演技及題材熱烈討論。

綜合媒體報導，部分差評質疑女主角白鹿的演技，並認為仙俠劇類型已過時；然而也有觀點認為，白鹿表現靈活自然，情緒表達到位，「演技差」的批評不公允。

據報導，「白月梵星」在劇情設定上依然遵循套路，尤其是男女主角的設定較為傳統，但也有細節亮點，如女主角的個性設計頗具趣味，打鬥場面方面，節奏緊湊，並未出現過多花哨的「注水」場景；愛情情節則以甜蜜互動與趣味橋段為主，特別是劇中親爹嘲諷女主角逛青樓等橋段，頗受女性觀眾喜愛，滿足其對仙俠浪漫愛情的幻想。

不少觀眾認為，「白月梵星」在女性向仙俠劇市場中具備可觀賞性。雖然劇情套路化，但其輕鬆幽默的風格使粉絲們「入坑不虧」。