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張藝興「吸氧」被酸「需要嗎？」粉絲代討回公道

娛樂新聞組／即時報導
張藝興吸氧的畫面。（取材自微博）
張藝興吸氧的畫面。（取材自微博）

南韓人氣男團EXO出道的大陸男星張藝興，近日接受《央視》採訪，影片中記錄了他在後台因為太過勞累而吸著氧氣的模樣，讓粉絲感到心疼，但也被娛樂博主質疑「需要嗎？」馬上引起大批粉絲圍剿。

2025年央視蛇年春晚日前首次聯排，張藝興和岳雲鵬、孫越、劉宇寧、蔣欣、白鹿、金晨現身央視大樓參與彩排。張藝興在現場拿著手機，邊走邊拍VLOG，第一視角記錄生活。

近日娛樂博主「叫我老伯」在微博曬出張藝興吸氧的截圖，寫下「張藝興這在幹嘛，走個機場需要吸氧嗎？」該貼文底下有留言跟著吐槽「興仔這是在青藏高原開唱吧？」但更多的是粉絲憤怒出征，留言「這是話劇舞台的後台，不是機場，造謠要負責任的」、「話劇連撐了六場，兩小時站滿，情緒起伏波動太大，是個鐵人也不行吧」、「央視出的視頻（影片）你都敢造謠啊」、「眼睛不行就去配個眼鏡」。

張藝興從南韓人氣男團EXO出道。(取材自微博)
張藝興從南韓人氣男團EXO出道。(取材自微博)

張藝興2022年約滿離開南韓SM娛樂，回到家鄉積極發展個人事業，並設立個人工作室，擁有相當多的死忠粉絲。他從2017至2021年連續5年受邀參加央視，是參加表演次數最多的年輕藝人之一，也是歷年來唯數不多能夠在央視春晚演唱自己原創作品嘉賓之一。張藝興也參演過「老九門」、「孤注一擲」。

南韓 白鹿 微博

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