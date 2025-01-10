劉德華唱完72場巡演 想和「三個人」合體開唱

劉德華「今天...is the Day」巡迴演唱會香港站完滿落幕。(取材自微博)

63歲香港 天王劉德華 「今天...is the Day」巡迴演唱會香港站完滿落幕，他在後台開香檳心情大好。劉德華接受訪問時表示想一直開下去，感恩這次72場巡唱十分順利，完成巡唱後，劉德華表示農曆年會與家人外遊。

據香港01報導，劉德華雖然全晚熱淚盈眶，但他感覺是觀眾表演給自己，所以是歡樂的。「剛開始時會比較大壓力，每天都怕自己身體各樣東西，比較容易有感觸，身邊人比了很多能量我。」

去年12月底劉德華於紅館的演唱會時發生意外，他在三米高台上不慎跌倒，頭部更伸出至台邊位置，引發歌迷擔憂尖叫。劉德華受訪時指不想讓大家太擔心，尤其老婆比較擔心，一些危險動作就刪除。被問到女兒有什麼評價，劉德華表示 ： 「他說我跳錯舞。」

香港四大天王張學友（左起）、郭富城、劉德華、黎明。（本報資料照片）

據報導，有香港議員提議邀劉德華及張學友、黎明、郭富城「四大天王」辦大型演唱會時，劉德華回應：「我想啊，真想，因為我們始終是一個年代的表演，如果可以一起在那裡表演是一件盛事。」

1990年代香港風氣漸開，流行粵語音樂開始盛傳，其中有四名指標性男歌手，代表著那段世代的文化音樂，莫過於被封稱「香港四大天王」的張學友、劉德華、黎明、郭富城，4天王演唱時各有不同的特色和形象，例如華仔瀟酒，學友全情投入，黎明斯文憂鬱，郭富城富於動感，而他們各自在音樂、影視、舞蹈等各方面，坐擁一定影響力及知名度，至今仍受廣大粉絲所喜愛。