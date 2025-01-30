喜劇片統統「熱辣滾燙」 占2024票房半壁江山

「熱辣滾燙」是2024年的大贏家。(取材自微博)

大陸2024年度總票房據統計已破418億元人民幣(約57億美元)。這一年，從春節檔的「熱辣滾燙」、「第二十條」，到暑期檔的「抓娃娃」、「默殺」、「解密」，還有十一檔期的「志願軍：元神之戰」、「只此青綠」，電影市場上的「硬菜」仍題材多元，類型豐富。

揚子晚報報導，分析各檔期的頭部影片發現，喜劇片仍是巋然不動的剛需；因製作周期長，今年商業大片數量有所減少，但小而美如「只此青綠」等品相佳；引發普遍「共鳴」的現實主題影片如「好東西」等，容易收穫「自來水」；上映數量大爆發的紀錄片跑出了「里斯本丸沉沒」這樣的「黑馬」。同時，撤檔現象仍較為突出。

●票房前四名 均是喜劇

根據燈塔專業版數據，截至目前，2024年已定檔或上映影片537部，數量超過去年，其中，票房破1億元的達69部，與去年的74部基本持平；各熱門檔期的表現依舊搶眼，春節檔、元旦檔、清明檔均刷新了中國影史票房紀錄。

2024年是喜劇片「熱辣滾燙」的一年，具有極強的市場號召力，截至目前，票房前四名「熱辣滾燙」、「飛馳人生2」、「抓娃娃」、「第二十條」均為主類型喜劇片，票房都在24億元以上。

燈塔專業版數據分析師指出，今年喜劇片票房產價值已經超過200億元，占大盤票房接近一半。輕鬆、解壓、刺激，成為了今年電影觀眾的主要觀影訴求，在春節檔、五一檔等熱門檔期中，家庭結伴觀影的比率突出，尤其是全家老少共同觀影。

「好東西」以幽默、輕盈的敘事，大膽犀利地展現成年人多樣化的愛情觀。(取材自微博)

●女性創作力 不斷破圈

今年女性創作力量在影視界不斷崛起，作品數量增加的同時也在表達上做出了進一步的突破。根據50歲阿姨蘇敏自駕 遊真人故事改編的電影「出走的決心」，成為小爆款，影片立足現實底色細膩刻畫人物心理，讓觀眾置身於女主角李紅的困境中，每一個決定、每一次猶豫、每一份隱忍都讓人感同身受。

邵藝輝導演的第二部電影「好東西」，延續前作的女性視角，以幽默、輕盈的敘事，大膽犀利地展現成年人多樣化的愛情觀。故事的重點在於，已經覺醒的女人遇到學習性別議題的男人，逐漸產生一些新困惑和新問題。影片上映後不斷破圈，頻上熱搜。

據報導，宏大敘事固然有震撼人心的力量，但切入點更小、更生活化的小話題、小人物往往更能引起觀眾共鳴。這類與自身連結較多的現實題材作品，透過細膩的情感刻畫與真實的生活場景，讓觀眾產生強烈的代入感，往往能收穫極高的話題討論度。

陳凱歌導演的「志願軍：存亡之戰」拿下12億元票房。(取材自微博)

●「解密」視效片 震撼視聽

商業大製作電影「封神第二部」、「哪吒2」均缺席2024年暑假檔，今年比較突出的視效片、商業片中，陳凱歌導演的「志願軍：存亡之戰」以12億元票房位居2024年年度票房第7名。據悉，在影片中，僅搭建、處理過的拍攝場地就有20多個，在主要人物角色外還動用了2000多名群演，生動呈現抗美援朝第五次戰役中鐵原阻擊戰的悲壯與激烈。

此外，陳思誠導演的「解密」則以IMAX特製拍攝，展現了宏大的視覺奇觀和強烈的色彩衝擊。陳思誠表示，「解密」的拍攝過程對他來說是一次新嘗試，希望為觀眾呈現一部具有震撼視聽效果的「大製作」，拍攝出具有時代特色的中國國產大片。

「哪吒」雖缺席，但追光動畫「白蛇系列」新作「白蛇：浮生」升級亮相了，該片取材自四大愛情傳說之一的「白蛇傳說」，以製作宏大的瑰麗國風再現世代相傳的白娘子與許仙的浪漫愛情故事，帶來了極具東方美學的視覺體驗。

「里斯本丸沉沒」在豆瓣拿下9.3高分評價。(取材自豆瓣電影)

●紀錄片數量 創新紀錄

隨著今年最後一部紀錄片張杰演唱會大電影「張杰曜北斗巡迴演唱會」熱映，2024年在大陸院線上映的紀錄電影達36部，是有史以來數量最多的一年。

值得一提的是，舞台演出、演唱會、電影幕後等內容豐富了紀錄片類別，口碑佳作數量多。在豆瓣已開分的院線紀錄電影中，「里斯本丸沉沒」9.3分、「流浪地球2：再次冒險」8.9分、「再會長江」8.5分、「女人世界」8.4分。

「里斯本丸沉沒」成為年度黑馬現象級影片，以高口碑實現逆襲奇蹟，實現中國故事跨文化傳播的創新突破。江蘇出品的「再會長江」取得1000萬元票房的優異成績，也彰顯了中國故事的國際傳播力和影響力。

今年演唱會電影成績亮眼，「皇后樂隊蒙特婁現場演唱會」和「張杰曜北斗巡迴演唱會」接連在年底上映。「張杰曜北斗巡迴演唱會」是歌手張杰的首部演唱會電影，在粉絲和樂迷的支持下，上映首日票房超2800萬元，遙遙領先於其他同檔期影片。

劉德華主演的「紅毯先生」就算改檔再戰也未能翻盤。(取材自微博)

●撤檔潮來襲 不容忽視

不過，撤檔現象也如暗流般悄悄湧動，不容忽視。從年初到歲末，多部備受矚目的影片都因各種原因選擇撤檔，每次都能引發熱議。

春節檔八部電影中的「我們一起搖太陽」、「紅毯先生」、「黃貔：天降財神貓」、「八戒之天蓬下界」）在檔期中就官宣撤檔，占比高達50%，成為春節檔史上的罕見一幕。

此後，五一檔「沒有一頓火鍋解決不了的事」，暑期檔「野孩子」，十一檔「出入平安」、「皮皮魯和魯西西之309暗室」等都相繼撤檔了。綜合來看，影片的撤檔原因不一，但映後撤檔基本上可以歸結為票房未達預期，片方想及時止損。

回望2024年，電影市場上半年表現穩健，春節檔成績斐然，重要假日檔期表現出色，然而暑期檔稍顯疲軟，十一檔中規中矩。眼下賀歲檔正在進行中，隨著易烊千璽「小小的我」等高話題度電影上映，將為即將到來的2025年春節檔預熱，期待2025年中國電影繼續展現蓬勃生機與強勁活力。