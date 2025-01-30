才拿下金馬影后 鍾雪瑩坦言：香港市場太小 沒戲拍

鍾雪瑩以「看我今天怎麼說」拿下第61屆金馬獎影后。(記者陳穎／攝影)

29歲香港 女星鍾雪瑩以「看我今天怎麼說」演活聽障人士，一舉拿下本屆金馬獎影后。她坦言，香港拍戲遇到極大困境，「不是我能選要演什麼，是根本沒有戲可以演」。

鍾雪瑩2023年就以「填詞L」首度提名金馬影后，去年二度叩關。本以為她戲約多多、細挑劇本，這次以精湛演技詮釋聽障女孩，一舉打敗了張艾嘉 、吳君如等強敵，拿下金馬影后殊榮。但鍾雪瑩坦言：「其實並沒有太多選擇，香港的市場還是太小，我有戲就演，目前暫時就沒有新的電影可拍。」好在她同時還是個填詞人，更曾過擔任廣播節目主持人，是位斜槓才女，經濟上不用擔心。

鍾雪瑩在「看我今天怎麼說」是聽障女孩「素恩」，母親則要她裝上人工耳蝸、努力學口語，不能比手語，盡可能融入社會。雖然她努力讓自己和「一般人」一樣，卻在遇上比手語為榮、以聾人為傲的游學修後，開始懷疑自己，打破自我認，找到重新認識自己的機會。

鍾雪瑩在「看我今天怎麼說」飾演聽障女孩。(圖／金馬執委會提供)

鍾雪瑩分享，其實學手語和不自然的口語靠練習都可以完成，但她覺得最難的一場戲反而是她和游學修在海邊要下水的戲。她笑說：「我怕體力不夠，加上對運動沒有什麼信心，雖然會游泳但一整天泡在水裡，還是會有一點怕。」

鍾雪瑩分享，她演出的「素恩」其實是集合了好幾個人的人生，她和不少聽障人士聊天後集大成。她說：「我觀察很久，其中一個人和我聊很多，我從他身上學到很多還獲取很多特質。」鍾雪瑩不是個話多的女生，在片場就是專注工作，也不會和劇組打成一片，獨特的冷調個性，反而讓她更有魅力。