我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

離婚放飛身材？ 汪峰腫一圈「皮帶快炸開」

娛樂新聞組／綜合報導
汪峰被指「精修照差很大」。(取材自微博)
汪峰被指「精修照差很大」。(取材自微博)

在大陸被譽為「搖滾天王」的歌手汪峰，和影后章子怡於2023年結束八年婚姻，一度震驚演藝圈。離婚後的他在去年認愛小19歲的網紅「森林北」，引發熱議。近日，汪峰推出新專輯，卻碰上李明德開撕馬天宇事件，「汪峰定律」再次被搶鋒頭，不過，積極打歌的他還是因為發福身材上了熱搜。

53歲的汪峰一向給人身材精壯的印象，就算穿著緊身皮衣皮褲也不違和，但最近網上瘋傳他的演出照，震驚不少粉絲。

畫面中可見，汪峰身穿招牌皮衣，內搭黑色修身T恤，下半身則穿著黑色緊身牛仔褲，乍看還好，但從側面一看竟鼓起明顯肚腩，硬撐的皮帶隨時都可能爆開，肉眼可見腫了一大圈。

有網友表示，「一下子沒認出來，把汪峰看成刀郎了」、「分手章子怡就放飛了」、「生圖和精修圖也差太多了吧」、「官方照P過頭了」、「他為什麼這麼執著於緊身褲」、「有空也搞搞身材管理吧」，但也有人質疑「會不會是圖片變形了」。

近日，汪峰發布新歌「人海」，恰巧碰上男演員李明德發文指控電視劇「三人行」劇組差別對待事件，連續霸榜多日，「汪峰定律」再度成真。

據悉，汪峰有重要活動時，必定會有其他事情取代他上熱搜，先前案例包括吳奇隆認愛劉詩詩、劉愷威楊冪婚訊、鹿晗關曉彤官宣戀情、趙麗穎和馮紹峰離婚等。

汪峰生圖被發現嚴重發福，「皮帶快炸開」。(取材自微博)
汪峰生圖被發現嚴重發福，「皮帶快炸開」。(取材自微博)

鹿晗 劉詩詩 楊冪

上一則

曾自嘲過氣…香港情歌王子傳演唱會門票打4折還滯銷

下一則

LA野火肆虐 潔美李寇蒂斯豪氣捐百萬 比利克里斯托家沒了

延伸閱讀

離婚章子怡放飛身材？ 汪峰腫一圈 大肚腩「快要炸開皮帶」

離婚章子怡放飛身材？ 汪峰腫一圈 大肚腩「快要炸開皮帶」
直播間被封2天後 李明德宣布退圈：我認輸了

直播間被封2天後 李明德宣布退圈：我認輸了
不只耍大牌…馬天宇被爆黑歷史 襲胸楊冪 稱「軟軟的」

不只耍大牌…馬天宇被爆黑歷史 襲胸楊冪 稱「軟軟的」
翹臀珍與小班達成離婚協議 天價綠鑽婚戒不用還

翹臀珍與小班達成離婚協議 天價綠鑽婚戒不用還

熱門新聞

劉詩詩現身新劇開鏡現場手上未戴婚戒。（取材自微博）

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

2025-01-04 07:00
趙麗穎(中)帶林更新見閨密？他的表情令人玩味。(取材自微博)

戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」

2025-01-06 21:28
孟子義(左)、李昀銳讓不少網友以為「來到了婚禮現場」。(取材自微博)

以為來到婚禮現場… 「星光大賞」3對CP太甜了 他們被爆「在一起」

2025-01-04 20:32
孫國豪(左起)、丁靜怡、粘嫦鈺和麥若愚分享秦漢和林青霞當年的愛情故事。(圖／JET提供)

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

2025-01-05 23:50
謝霆鋒近日帶著2個子到日本旅遊滑雪。（取材自微博)

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

2025-01-08 07:00
澎恰恰(左起)、王彩樺及陽帆保證會讓歌迷回味無窮。圖／高雄流行音樂中心提供

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

2025-01-06 11:41

超人氣

更多 >
萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客
嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡
伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪
華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬