曾自嘲過氣…香港情歌王子傳演唱會門票打4折還滯銷

蘇永康曾經有「香港情歌王子」之稱。(取材自微博)

有「香港 情歌王子」封號的蘇永康，曾經唱紅「男人不該讓女人流淚」、「舊愛還是最美」、「相遇太早」等歌曲，2002年因涉毒一度淡出演藝圈，直到2004將演藝重心轉向大陸發展，人氣漸漸回升。不過，近日他在大陸開唱，門票銷售卻大不如前，有網友指「打四折也乏人問津」、「過氣了」。

香港01報導，57歲的蘇永康出道30多年，除了唱歌，也曾跨足戲劇，演過無線電視劇集「妙手仁心」，並以醫生「阿Gill」一角收穫好評。近日，蘇永康將在東莞舉辦「蘇永康solo音樂會」，但有網友發現門票打四折、低至115元（人民幣，下同，約15美元）一張都無人問津，還有人說，「應該打三折」。

對此，有記者查證後發現，目前門票已沒有折扣，但定價388元和588元的門票仍在銷售中。

其實，蘇永康去年在馬來西亞舉辦演唱會時，就曾自嘲「過氣」，還自曝10幾年前和許志安一起赴馬來西亞開唱，當時有上萬名觀眾捧場，如今只剩下四分之一。

當時，身材發福的他還被網友吐槽「比洪金寶還肥」，不過，蘇永康事後回應，身材發福是因為生病必須服用類固醇，更透露因爸爸有胰臟癌，媽媽有直腸癌，自己儼然是「罹癌高危人士」。