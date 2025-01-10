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白鹿搭長腿男星 上演仙俠版「屍速列車」

記者趙大智／綜合報導
白鹿（右）和新晉小生敖瑞鵬合作仙俠愛情劇。（圖／愛奇藝國際站提供）
白鹿（右）和新晉小生敖瑞鵬合作仙俠愛情劇。（圖／愛奇藝國際站提供）

由戲劇女神白鹿攜手新晉小生敖瑞鵬演出的仙俠愛情劇「白月梵星」近日開播，描繪了一段關於修仙、降魔與愛情的奇幻旅程，充滿玄幻氛圍。

「白月梵星」改編自星零的小說「白爍上神」，描述白鹿飾演的城主之女「白爍」為報恩而立志修仙，尋仙途中意外遇見妖族大神「梵樾」（敖瑞鵬飾），在梵樾試探白爍的過程中，他手上的上古物無念石竟認主保護白爍，進入白爍體內，兩人從互相利用到互生愛意，攜手結伴降魔除妖。

「白月梵星」剛開播就上演仙俠版「屍速列車」，也帶出劇中關鍵要素無念石以及人、仙、妖族之間的恩怨。劇中，白鹿與敖瑞鵬的情感甜虐交織，兩人日前分享劇中甜蜜情節，還搞笑用手指還原經典的「蜻蜓點水吻戲」，起初，敖瑞鵬的手指穩穩地停在原地，白鹿的手指輕輕碰觸過去，畫面唯美又含蓄，但是下一秒敖瑞鵬畫風突變，突然用手狂啄白鹿的手指，讓白鹿猝不及防笑出聲，連忙說：「沒有這麼激烈，不要嚇到別人！」但敖瑞鵬卻執著地啄著她的手指，還用霸道口吻說出，「這！才是本殿的吻！」

白鹿憑藉「寧安如夢」、「以愛為營」、「長月燼明」等作品受矚目，跟男星對戲都很有CP感，因此擁有「CP百搭體質」封號，她說：「我瑟瑟發抖，不過這證明我們雙方都進入角色了，大家才會覺得我們很登對，我覺得這次跟瑞鵬也挺好的。」

作為身高188公分的長腿男，敖瑞鵬的太平洋寬肩已成為他的個人標誌，這一點也獲得白鹿的認證，她開玩笑地說：「劇播出後，我們的體型差一定會被討論，他是我目前見過肩膀最寬的男星，有時候他站在我面前，真的像一道牆，直接把對面的人全擋住了。」

聊起拍古裝劇的困難點，白鹿表示，古裝跟現代戲都各有難度，但是拍古裝就是頭套一個比一個重，拍攝時有次她拆完假髮後，發現頭皮整個都是紅的，甚至還長了膿包流了一點水，不過她覺得還是很值得，整體造型拍起來也好看，且符合當時劇中情境。

白鹿

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