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「再見愛人」大結局… 黃聖依做出選擇 楊子「一句話」被罵爆

娛樂新聞組／即時報導
「再見愛人4」大結局，黃聖依(左)和楊子做出了不一樣的選擇。(取材自微博)
「再見愛人4」大結局，黃聖依(左)和楊子做出了不一樣的選擇。(取材自微博)

「星女郎」黃聖依與大8歲老公楊子參加綜藝「再見愛人4」，透過與另2對夫妻一起旅遊，面對婚姻問題，並需在旅途最後透過是否「下車」來表達繼續經營婚姻的意願，而節目近日迎來大結局，楊子選擇「下車」，表示仍想繼續下去，黃聖依則「沒有下車」，但楊子的一番話再度掀起爭議。

楊子最後環節坦承因工作忽略黃聖依和家庭，「我要讓她知道我愛她」，選擇下車，但他又吐露有想到黃聖依不會下車，所以他一度也不想下，「我也要臉嘛，我又不是找不著更好的」，遭網友吐槽「哪來的自信」。楊子還稱自己很了解黃聖依，說她過度依賴、沒有主見和主觀思想，並認為有一些尖銳的矛盾其實也沒問題。

楊子的一番話引發網友狂酸，「他哪來的這種自信」、「人no face天下無敵」、「火化了就剩個最」，傻眼直呼：「天啊！這什麼男人」、「這種人別說當對象了，朋友都沒得做，一定要遠離這種自戀狂」。

網友還稱黃聖依情緒穩定，又美又有能力，直言，楊子真的不可能找到比黃聖依更好的。

另一方面，黃聖依最後在做出不下車的決定後，表示「揚湯止沸不如刮骨療傷，這個刮骨的過程是痛苦的，但是你肯定是要經歷至這樣的痛苦，才可以在心理上和行動上給自己一個嶄新的開始。」

此前，黃聖依在綜藝節目中透露，自己想離婚是受不了楊子的「爹式管理」，並坦言自己和楊子是工作夥伴多過夫妻。黃聖依還直言楊子覺得自己非常有權威性，對待她像「長者」和「父親」的角色來希望自己能夠按照他的指令去行事，「感覺是在被合約的東西捆綁的」。

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