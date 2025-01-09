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不滿被私生飯跟拍… 新生代男星怒拍掉對方手機

娛樂新聞組／即時報導
余承恩怒拍打掉私生飯手機。(取材自微博)
余承恩怒拍打掉私生飯手機。(取材自微博)

憑藉選秀節目出道，曾在電視劇「親愛的，熱愛的」、「星漢燦爛」中有精采演出的26歲新生代男星余承恩，近年來人氣持續上漲，受到不少關注。人紅是非多，近日，他在上海遭到私生飯持續跟拍，讓他情緒一度失控，出手拍打掉對方手機，引起網友熱議。

余承恩曾和人氣女星趙露思合作，在「星漢燦爛」中飾演「樓垚」一角，溫文爾雅的個性贏得好評，也讓人認為現實生活中的他，應該也是低調、好脾氣。沒想到，余承恩近日卻因為「動手」上了熱搜。

從網上曝光的影片可見，打扮低調的余承恩先是在商場被跟拍，之後安靜站在馬路旁等車時，私生飯仍緊緊相隨，他不耐煩表示「別錄了」， 口頭勸阻無效後，直接把余承恩惹毛了，他情緒失控快步走上前拍打掉對方手機，更與對方發生肢體爭執，一旁工作人員見狀立馬上前阻止。

余承恩並大聲問對方「還錄嗎？」得到對方「不錄了」答案後才罷休，超強氣勢讓不少網友直呼，「感覺他做了很多明星想做又不敢做的事，太勇了」、「不是氣急了根本不會這樣」，但也有一些網友認為，他反應太激烈了，「拍影片又不會少塊肉」。

余承恩官方後援會事後發文表示，「今日部分人通過非法途徑獲取藝人行程訊息，進行跟車、追車等惡劣追私行為，後援會代表全體粉絲對此行為進行強烈譴責。」

余承恩一向給人低調、好脾氣印象。(取材自微博)
余承恩一向給人低調、好脾氣印象。(取材自微博)

趙露思

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