馬伊琍爆小18歲新歡 網讚給女人長臉 男方被酸缺母愛

馬伊琍（見圖）和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

48歲大陸女星馬伊琍 因腥夫文章出軌離婚，恢單後先後與小7歲的高偉光、小18歲的吳昊宸傳緋聞 ，但都遭到她否認。近日，她又跟吳昊宸名字連一塊，微博整個炸開還上熱搜，各種梗圖齊發，大讚馬伊琍「給女人長臉」「戀愛對象從1984年的文章換成了1994年的吳昊宸」，反過來吳昊宸卻被酸爆：「怎麼就缺了母愛呢？」

馬伊琍被爆在吳昊宸生日當天送上祝福，她稱對方為「親愛的弟弟」，還說「一切都是最好的安排」。網友對於馬伊琍和吳昊宸的戀情卻並不意外。有網友稱看過兩人的訪談感覺是一路人，還有人稱兩人早在多年前就在一起了，烏鎮戲劇節上表現得就很明顯了。

馬伊琍外型和演技同樣出色，最早她曾是瓊瑤 劇「還珠格格3」的紫薇，「我的前半生」、「繁花」的精彩演出讓她粉絲人數爆增。她與吳昊宸在2018年電影「找到你」合作傳出緋聞，兩人被拍到摸頭、捏臉動作親密，但演過「瑯琊榜」續集、「歡樂頌」等劇的吳昊宸知名度大不如女方，當年他被傳是馬伊琍新歡，工作人員馬上否認「開什麼玩笑」。時隔多年，兩人又上熱搜，但雙方都未回應。