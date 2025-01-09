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不只耍大牌…馬天宇被爆黑歷史 襲胸楊冪 稱「軟軟的」

娛樂新聞組／綜合報導
馬天宇的黑歷史不斷被挖出。(取材自微博)
馬天宇的黑歷史不斷被挖出。(取材自微博)

大陸二線男星李明德近日公開指控「三人行」劇組不公平對待，該劇男主角馬天宇連帶被揭露拍戲遲到、耍大牌，隨著李明德的爆料，馬天宇黑歷史也陸續被挖出，其中一個最讓人震驚的是，馬天宇曾對楊冪襲胸，還進一步評論她的胸部大小，引起網友強烈不滿。

據悉，馬天宇和楊冪曾合作過電視劇「古劍奇譚」，兩人私底下有著不錯的交情，拍戲期間，更常常在片場打打鬧鬧，甚至玩起「襲胸」遊戲。當時，有媒體訪問馬天宇時問到，「楊冪胸部觸感如何？」他一開始笑稱「軟軟的，挺好」，後來再次被追問，他有點招架不住就吐出「反正不小」。

雖然是昔日訪談，但馬天宇「襲胸楊冪」並形容手感的言論還是引發許多網友撻伐，甚至被不少人痛斥「猥瑣」、「油膩」、「太不尊重女性」。

除了襲胸事件，網友還挖出馬天宇過去在節目上的片段，以及他曾經的發文，發現「受害」人數不斷攀升，包括開酸鐘漢良、氣哭李蘭迪、讓孟子義苦等、無禮對待吳磊、背刺楊紫等，「馬天宇受害者聯盟」一度登上微博熱搜。

此外，馬天宇的成長背景也成為討論焦點，他5歲失去母親，父親欠債逃跑，在祖父母撫養下長大，16歲輟學後北漂打工，最後靠著選秀節目進入娛樂圈，2007年憑藉歌曲「該死的溫柔」暴紅，之後跨足演戲成為人氣小生。這些年雖然人氣稍減，但知名度仍在，有網友形容馬天宇這回是「輕舟已撞大冰山」，被「光腳不怕穿鞋的」李明德槓上，黑歷史藏都藏不住。

楊冪曾經被馬天宇「襲胸」。(取材自微博)
楊冪曾經被馬天宇「襲胸」。(取材自微博)

楊冪 微博

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