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戲說從頭／楊紫新婚夜抓渣夫偷情 李現設局助和離

記者陳慧貞／綜合報導
「國色芳華」中，楊紫飾演商戶之女。（取材自微博）
「國色芳華」中，楊紫飾演商戶之女。（取材自微博）

由「童顏CP」楊紫、李現二搭主演，陸劇「國色芳華」講述擅長培育牡丹的商戶之女與被稱作「天下第一貪官」組成匠人與投資人的絕妙搭檔，譜寫盛世繁華的勵志傳奇故事。提及印象最深刻的戲，李現表示，是大婚後幫楊紫脫去頭飾及衣服的過程，害羞講法引發全場騷動，讓李現連忙澄清：「不是，我想說的是狀態！」楊紫也跳出來救場說：「不能播！」引發一陣爆笑。

劇中，商戶之女何惟芳（楊紫飾）以千金之軀嫁入官家劉宅，只為換取貢藥為救活病重母親，殊不知成親當天，不僅沒有被依禮制接待，無設宴、不從正門入，公婆還當面清點他的嫁妝，新郎劉暢（魏哲鳴飾）更是喝得酩酊大醉被拖來成親，洞房花燭夜時，劉暢向何惟芳烙下狠話「我們就是有名無實」便揚長而去，何惟芳原以為隱忍度日便能安生，但傾盡一切換來卻是種種欺騙與不公對待，真相揭露後讓何惟芳全然心死，在蔣長揚（李現飾）的協助下設局和離，當眾抓姦丈夫劉暢與舊愛郡主行不軌之事，明快的劇情節奏及精湛演技，光是預告就讓觀眾大讚「真的是年度大劇！」

談起二搭，楊紫大讚李現變得更加成熟，「5年前我們可能嘻嘻哈哈的那種，但現在現場，我們兩個更多討論一些比如技術上的東西，或是這一場戲怎麼走，會給我很多不一樣的火花，發現彼此更加進步了。」李現則誇楊紫：「她還是跟5年前一樣認真專業，在現場的心態都沒有變，這麼多年一路合作過來，不遲到、不早退、對詞的熟悉程度、專業態度，綜合得分最高的就是楊紫，不忘詞又表演得好，這一定是下了很多功夫。」互相稱讚對方敬業，能彼此激勵，重燃CP火花。

「國色芳華」為忠實呈現大唐風華，劇組斥資搭建佔地7萬坪、百棟建築的拍攝現場，耗費近一年的時間製作1500套戲服，各個演員也都在「禮儀姿態」上下足功夫，楊紫透露：「我們去學插花、包括學習焚香，他（李現）還去學古箏、書法，禮儀老師拿了壁畫，讓我們去看，那個手勢是怎麼樣擺的，盡力去還原當年的一些東西。」也讓外界更加期待劇集呈現。

李現在「國色芳華」飾演花鳥使蔣長揚。（取材自微博）
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