「國色芳華」帶公婆抓姦 楊紫耍心機500萬人搶看

楊紫（左）和李現二搭合作「國色芳華」。(摘材自微博)

32歲楊紫二搭大1歲的李現演出唐朝古裝劇「國色芳華」，開播前有500萬人預約搶著看，7日晚間播出收視和熱度登頂。其中楊紫引公婆到花園抓姦，趁機要求「和離」，一旁李現看在眼裡跟著一搭一唱，讓這齣復仇劇一開播就大快人心。

「國色芳華」簡單來說就是離婚女王復仇、創業故事，改編自意千重同名小說，全劇充滿濃厚的大唐風情，光是服飾就超過1500套。導演丁梓光曾執導「以家人之名」，楊紫和李現繼「親愛的，熱愛的」的「童顏夫婦」，賣相和默契都是一時之選。

其實楊紫12歲出道，最早曾被前輩宋丹丹嫌「長得不好看」勸退，不過她沒嚥下這口氣，慢慢走到今天。在「歡樂頌」時她被劉濤 、蔣欣的氣場強壓，感覺無存在感，但接下來「有雲志」、「香蜜沈沈燼如霜」、「親愛的，熱愛的」、「長相思」都奠定她一姐地位，如今「國色芳華」才開播就迴響極大，她將有腦女人「何惟芳」步步為營的智慧詮釋得淋離盡致。

李現是北漂男，小時曾是個小胖子，常被瞧不起，高二時瘋狂運動，瘦了20公斤。他入行一度沈寂無人聞問，憑「「親愛的，熱愛的」的韓商言大紅，有「現男友」之稱。但之前幾部古裝造型都被形容為災難，這回在「國色芳華」的痞帥模樣終於洗刷得罪造型師的「冤屈」。