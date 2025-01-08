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呂良偉力挺甄子丹「誤判」扮毒梟嗓子都啞了

記者陳穎／綜合報導
呂良偉在「誤判」中飾演大毒梟。(圖／華映娛樂提供)
呂良偉在「誤判」中飾演大毒梟。(圖／華映娛樂提供)

甄子丹繼「葉問」系列再推出法庭動作片「誤判」，甄子丹執導並領銜主演，聯手金獎卡司許冠文、吳鎮宇、張智霖、鄭則士，與香港新生代朱栢康、張天賦共同演出。「誤判」上映後好評滿滿，話題不斷，電影中許多資深港星的演出都帶給觀眾無限驚喜，像是呂良偉，鄭浩南及劉江等老戲骨，但導演甄子丹對他們的演出要求極高，現場不給老友面子的直接要求他們演出要更精彩，要給觀眾最好的表現。

電影「誤判」上映後，各地口碑不停傳播，讓話題持續，尤其許多影迷都覺得電影出乎預期的好看，觀眾跟棒球風，發起道歉文，更引出甄子丹本尊來按讚更回應留言，笑說所有觀眾都是他的證人。

甄子丹當導演更不忘力邀好友一起來為電影增色，像是他多年好友呂良偉，更是二話不說，沒有劇本也不知道演什麼就答應到現場客串，結果是要演出心狠手辣的大毒梟！更把聲音弄得超級沙啞的講台詞，更顯殺氣騰騰。

呂良偉與甄子丹早年在電視台演出時，便建立了好交情，兩人合作的「導火線」也讓觀眾難忘，他更接連在「怒火」及「天龍八部之喬峰傳」客串。呂良偉演出電影「跛豪」爆紅，現在已68歲，但狀態依舊極佳，還是帥出新高度。

但現場拍攝時，甄子丹面對兩位好朋友仍是嚴格要求，即使只有幾場戲，仍希望全力以赴，他在拍攝現場一旦對他們的表現不滿意，也會很直接說明調整，「劇組找兩位經驗豐富的大演員來演出，就是想帶給觀眾大驚喜，雖然是來幫忙的，但如果只是演得普普通通，那就沒有太大意義了，希望大家都可以有最佳表現。」沒有留給老友面子的表達，讓鄭浩南笑說壓力很大啊！呂良偉也了解好友求好心切，兩人也都全力配合，讓幾場毒販交易的戲看起來張力十足。

影片改編自香港的一宗真實案件，描述一名年輕人因為幫朋友代收快遞包裹而捲入販毒案，最終導致27年的牢獄之災。甄子丹飾演的檢察官霍子豪，發現案件的漏洞並試圖糾正這場誤判，不惜冒著職業生涯和生命的風險，堅持為無辜者辯護，以捍衛法律的公信力與正義，卻在調查過程中揭露了更深層的黑暗事件。

呂良偉在「跛豪」中的演出令人印象深刻。(取材自Youtube)
呂良偉在「跛豪」中的演出令人印象深刻。(取材自Youtube)

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