男星辦演唱會 打著言承旭賣票 大部分時間在跳操

劉畊宏回歸歌手身分，舉辦演唱會。(取材自微博)

台灣藝人劉畊宏近年在抖音直播燃脂健身操，一度吸引了4000萬「粉絲」的追蹤，多次登上微博熱搜榜，目前舉家定居蘇州昆山市。近日他在成都舉辦演唱會，但卻因大部分的時間都在「做操」，讓部分買票進場的觀眾有些怨言。

劉畊宏疫情 前帶著家人移居上海，封城 期間，他在家開直播教健身暴紅，追蹤數破億，一度掀起「劉畊宏女孩」、「劉畊宏男孩」熱潮，但其實他曾與吳宗憲、小馬、小鐘組成男團「咻比嘟嘩」，曾幫周杰倫 的「回到過去」、「困獸之鬥」填詞，很有音樂天賦。

有營銷號宣稱劉畊宏演唱會嘉賓是言承旭，讓不少粉絲買票進場。(取材自微博)

綜合媒體報導┌劉畊宏近期回歸歌手身分，推出新歌「溫柔鋼鐵人」，並在成都的體育館舉辦演唱會，還請好友周杰倫發文幫忙宣傳。但這次演唱會卻引發不少爭議，先是賣票時有營銷號宣稱演唱會嘉賓為言承旭，促使言承旭粉絲買票進場，結果真正的嘉賓不是言承旭是饒舌歌手盛宇，讓衝著言承旭來的觀眾很錯愕。

觀眾抱怨劉畊宏演唱會幾乎整場都在跳操。(取材自微博)

報導指出，有到場的觀眾抱怨劉畊宏唱歌的比例不高，大部分時間是放周杰倫的歌在跳操，有聽眾直呼：「我看了一個多小時就走了，太無語了。」其實劉畊宏在宣傳演唱會時就提到會有大比例的跳操環節，表示：「目前應該沒有人做過，至少我沒看過，看演唱會還要跳操，會有人來嗎？」雖然已經打過預防針，但仍讓買票的觀眾直呼有種被騙的感覺。

近幾年，劉畊宏流量下滑，他受訪時談言，自己並不覺得焦慮，很開心幫助很多人開啟運動健身的興趣。 劉畊宏受訪時，被問到出圈一年多後談流量下滑的感受，他坦言自己並不覺得焦慮，認為這並不是一件壞事，「因為我可以去做更多自己想做的事情，而不會被別人過度放大。」