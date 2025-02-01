2024中國明星熱搜榜 冠軍不是劉亦菲 她靠「神祕感」稱霸

賈玲力壓眾星奪得榜首。（取材自微博）

中國百度發布2024年明星熱度排行榜，以搜索次數為衡量依據，反映年度最受關注的明星排名。榜單前九名依次為賈玲 、劉亦菲 、黃曉明 、沈騰、馬麗、趙麗穎、刀郎、虞書欣和向佐。其中，賈玲力壓劉亦菲奪得榜首，黃曉明位居第三，令人感到意外。

紅在粉絲圈 劉亦菲居亞軍

中國媒體「搜狐」報導指出，雖然賈玲在2024年鮮有公開活動，但其主演電影「熱辣滾燙」成為年度票房冠軍，總票房高達34.6億元（人民幣，下同，約4.7億美元），吸引7200萬人次觀影，加上線上觀看人數，總覆蓋人群突破1億。相比之下，劉亦菲雖憑電視劇「玫瑰的故事」保持熱度，並在多場盛典中擔任壓軸嘉賓，但電視劇的影響力主要集中於飯圈，難以超越電影對普羅大眾的廣泛吸引力。

劉亦菲憑電視劇「玫瑰的故事」人氣再攀升。（取材自微博）

賈玲的神祕感也是其熱度攀升的原因之一。電影宣傳期過後，她幾乎隱身，專注於新作「轉念花開」的製作，而公眾對其體重反彈及罕見亮相的關注，也間接提升了搜索量。相對而言，劉亦菲因頻繁出現在公眾視野，雖穩固了娛樂圈頂流地位，但因缺乏新鮮感，熱度稍遜。

黑紅也是紅 黃曉明排第三

黃曉明在榜單中排名第三，超過沈騰、馬麗及趙麗穎。雖然其主演電影「戴假髮的人」票房失利，綜藝節目表現平平，但因與女友葉珂的戀情頻頻引發熱議，成為輿論焦點。雖然這種熱度並非正面，但俗話說「黑紅也是紅」，成功維持了黃曉明的整體討論度。

「黑紅也是紅」維持了黃曉明的熱度。（取材自微博）

相比之下，沈騰和馬麗憑電影「抓娃娃」拿下年度票房第三，趙麗穎的「第二十條」和「喬妍的心事」也有不俗表現，但均未能超越黃曉明的話題熱度。這一現象表明，話題性和輿論效應對明星熱度排名的顯著影響。

流量明星失色？ 僅虞書欣上榜

值得注意的是，榜單中僅虞書欣一位流量明星入選。2024年如肖戰、王一博等憑電視劇暴紅的流量藝人，均未進入榜單。專家分析指出，流量明星的影響力多局限於飯圈和社交平台，而搜索平台的數據則反映了全民的關注度和消費趨勢。

虞書欣是榜單中唯一一位流量明星。（取材自微博）

從2024年的票房表現來看，賈玲的「熱辣滾燙」拔得頭籌，「飛馳人生2」「抓娃娃」和「第二十條」緊隨其後，而流量明星主演的「維和防暴隊」僅收獲5.11億元（約7000萬美元）票房，未能進入前列。報導稱，這表明電影市場更偏好面向大眾的作品，而非僅依賴粉絲經濟的流量明星。熱度榜單與票房數據雙重佐證顯示，市場對流量明星的熱度泡沫正在逐步消退。