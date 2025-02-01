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從山村「留守兒」唱到鳥巢歌手 周深：我只是特別幸運的普通人

娛樂新聞組／綜合報導
周深說自己是個特別幸運的普通人。（取材自微博）
周深說自己是個特別幸運的普通人。（取材自微博）

中國歌手周深日前在北京鳥巢體育場舉行演唱會，在唱到歌曲「我以渺小愛你」激動落淚，對台下歌迷說，「很榮幸在你的人生中出現，哪怕只有10秒副歌的時間，謝謝你們看到了渺小的我。」從湖南山裡的「留守兒童」，如今成為當紅明星，周深覺得自己只是個「特別幸運的普通人」。

新華網報導，「我以渺小愛你」是周深每唱必哭的歌曲，歌詞「世界那麼大，我是短短的一瞬」就像是在對歌迷深情告白。他在演唱會後受訪時，仍難掩激動，不時拭淚說，「以前做夢都不敢想，能有一天能站在這裡（鳥巢）為大家歌唱。是聽眾的陪伴和鼓勵成就了我，這是愛的力量。」

周深說，站在鳥巢舞台中央時，他不斷地深呼吸，握緊拳頭希望保持冷靜，心中有個聲音一直在提醒：「周深你不要哭！後面還有很多歌要唱！千萬不能掉眼淚，你要好好演出，對得起每一個來看你的人。」

周深家境並不富裕，小時候他的父母親在外地工作，他與姊姊獨自留在家中，是所謂的「留守兒童」。2014年，還在烏克蘭念大學的他參加了選秀節目「中國好聲音」，雖然最終遭到淘汰，但也因此成名。如今，他已是在中國各地巡迴的知名歌手。

「小學時覺得作文題『我的夢想』好難，吃飽穿暖是我當時的願望。現在，我的夢想是用歌聲陪伴更多人成長，尋找更好的自己。」周深說。為了提升演唱實力，他從主旋律到流行音樂，從影視配樂到古風歌曲，他的作品跨越不同類型，不斷創新。

周深說，要格外珍惜每一次演出機會，力求完美，不留遺憾，「不僅要唱好旋律和歌詞，更要深入了解創作背景，希望用全身心去表達，每次都有創新。」

「在我身上發生的點點滴滴，交織成一個很大很美的夢。」十年間，除了音樂創作上的收穫，周深的內心也被音樂和聽眾滋養，變得更有力量。 「我慢慢學會勇敢地去擁抱，去表達，希望透過歌聲傳遞愛。」

回望來時的路，周深說自己是個特別幸運的普通人，「希望透過我的故事，讓每一個年輕人都知道，當年的『留守兒童』周深能做到的，你們一定也可以。」

中國好聲音 烏克蘭

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