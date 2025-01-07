依舊是個受氣包…郭京飛當駐站警 觀眾夢回「都挺好」

郭京飛在輕喜劇「駐站」中飾演民警。(取材自微博)

由鄭曉龍監製，郭京飛、陳數主演的公安題材輕喜劇「駐站」近日開播，男主郭京飛因「都挺好」中發瘋式演技，讓人印象深刻，新劇中他飾演一位派出所民警，依舊是個受氣包，讓不少觀眾夢回「都挺好」。

新京報報導，「駐站」根據「金盾」文學一等獎作品、曉重的同名小說「駐站」改編，主要講述了花城北站（火車站）派出所警察常勝（郭京飛飾），人到中年在遭遇事業瓶頸的同時，又經歷著婚姻危機，為了逃避現實壓力，來到偏遠小站東寨當起了駐站警的故事。這方水土看似平靜實則暗流湧動，面對處處使點小絆子的村民，常勝「兵來將擋、水來土掩」，在將困難一一化解、圓滿完成駐站任務的同時，也充分展現了善良、幽默的人格魅力。

劇中，駐站警常勝在工作中主要有三個「對手」，最讓他頭疼的就是「村野匹夫」張萊西（阿如那飾演）。他是東寨出了名的「問題青年」，經常帶頭挑釁常勝，明裡暗裡的給常勝使絆子，常勝一直與他鬥智鬥勇。而常勝的第二個對手，就是村長王喜柱（林永健飾演）。他表面對常勝笑臉相迎，十分客氣，看似積極配合常勝的工作，實則私下並沒有真正接受常勝的到來，打著不少自己內心的小算盤。

而第三個對手張彥斌（孫藝洲飾），是花城派出所被空降的副所長。原本在婚姻生活中受到了打擊的常勝，選擇去做駐站警，就是希望在事業上沉澱下來，用實際作為得到晉升的機會。他調職後積極努力，工作也得到了領導的認可，就在大家都以為副所長的位置一定是常勝的時候，上級卻將副所長的職位給了張彥斌。突如其來的身分轉化，張彥斌面對常勝時也很尷尬和局促，但兩人在不斷的工作交流中，最終解除了內心的隔閡，共同面對工作中的挑戰和困難。

除了對手，劇中花城北站（火車站）派出所更像一個溫馨的大家庭，劇中無論台詞設計或人物性格的塑造都充滿溫馨，很接地氣。電視劇「駐站」在主打現實主義生活流的同時，也巧妙融入了大量喜劇元素，即便是描述常勝遭遇挫折時，也會運用巧妙的節奏打破壓力和苦悶，展現人物樂觀和堅韌的人格魅力，各種鬥智和見招拆招的非常規手段，讓觀眾在輕鬆的氛圍中了解到駐站警的艱辛和不易，同時也折射出常勝的人生苦樂。