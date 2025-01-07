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直播比中指？鹿晗「不良示範」 遭禁止關注 網喊話關曉彤分手

娛樂新聞組／綜合報導
鹿晗近傳出因違反社交平台法律法規遭「禁止關注」。(取材自微博)
鹿晗近傳出因違反社交平台法律法規遭「禁止關注」。(取材自微博)

中國人氣歌手鹿晗近日傳出因違反社交平台法律法規遭「禁止關注」，引發熱議。對此，鹿晗工作室稍早也發表道歉聲明，表示在直播過程中做出不良示範，並再次對外道歉。對此，有網友指出鹿晗這次被禁止關注，是因為曾在直播中比中指，要被禁止關注和限流半年。

近日，娛樂圈因為李明德開撕馬天宇事件，繞得沸沸揚揚，相關新聞天天上熱搜，6日終於被流量明星鹿晗擠下，而他三大平台被禁止關注一事也成為網友熱議話題。

對此，鹿晗工作室半在微博帳號發表聲明，內容提到「因在直播過程中，做了不良示範，本人在此鄭重道歉。並願意積極消除因此產生的不良社會影響，承擔一個演藝工作者應該承擔的社會責任。之後我將更嚴格要求自己的行為，以實際行動表達我對大家的歉意。」

據悉，鹿晗在去年11月的某場直播中對著鏡頭比中指，甚至還開嗆網友，要網友開鏡頭來PK顏值；還在直播中公開點名李秀滿，言語中帶著挑釁意味。

鹿晗道歉後，有網友跑去關曉彤微博評論詢問「妳老公咋了？」還有不少網友喊話關曉彤，「事已至此，趕緊分手吧」、「機不可失，快趁機分手」、「趁亂官宣分手」。

另外，有網友認為此事件並不簡單，因為在直播中做出不良示範的比比皆是，不至於因為鹿晗比了一次中指就對他做出這樣的處罰，有人懷疑鹿晗當天不但喝了酒，還有可能是吸毒了。有網友接著爆料，鹿晗這次是涉毒直播被調查，目前還需要時間證實。相關訊息未獲證實。

關曉彤被網友喊話「趁亂分手鹿晗」。(取材自微博)
關曉彤被網友喊話「趁亂分手鹿晗」。(取材自微博)

鹿晗 微博

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