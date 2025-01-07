「甄嬛傳」13年後全員首合體 網驚：娘娘們都變了

「甄嬛傳小主晚會」上，「甄嬛」孫儷將露臉。(取材自微博)

由孫儷 主演的宮鬥劇「後宮甄嬛傳」歷久不衰，開播至今長達13年之久，但劇中眾多嬪妃之間的勾心鬥角、劇情的細枝末節，都令劇迷再三回味。事隔13年，近日劇 組傳出將在澳門 舉辦「甄嬛傳小主晚會」，劇組原班人馬將全員合體，當日也會在網路平台連續直播8小時。

綜合媒體報導，「甄嬛傳小主節晚會」將於11日下午3點在優酷視頻直播，全程8小時。晚會中出席的名單包括「甄嬛」孫儷、「雍正」陳建斌、「皇后」蔡少芬、「華妃」蔣欣、「果郡王」李東學、「玉嬈」徐璐、「蘇公公」李天柱等等。此外，晚會主辦者還邀請未曾露面的「純元皇后」蔣勤勤，「甄嬛傳」導演鄭曉龍，以及歌手胡夏、周筆暢、周軼君、大左、主持人汪聰等多位來賓。

近日晚會的舉辦單位也釋出演員如今的長相與預告片，孫儷開心說道：「真的沒想過有一天，13年後的我們能夠再次相聚」；另一支預告片中，蔣欣也向所有記得「年世蘭」的觀眾道謝，並預告晚會當天有不少精采節目。