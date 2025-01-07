泰媒：失聯中國演員王星已找到 身體狀況良好

王星3日起在泰緬邊境失聯，泰媒7日稱已經找到失聯的演員王星，目前正在緬甸，安全無恙。（取材自微博）

演出「玫瑰的故事」的中國男演員王星傳出被詐騙赴泰國 進組拍戲，1月3日中午12時許在泰緬邊境失聯，他的女友嘉嘉在社交平台上發文求助；據香港文匯報報導，1月6日晚，泰國電視台「7HD頻道」在社交平台發布消息，稱已經找到失聯的演員王星，目前正在緬甸 ，安全無恙。

據報導，王星目前居住在緬甸，身體狀況良好，並計畫在1月7日越過梅爾河，被移交至泰國。但報導指稱王星說是自願前往緬甸，並沒有被脅迫，引發外界關注。

根據網路資料顯示，「7HD頻道」是東南亞 首個播放彩色電視節目的電視機構，由曼谷廣播電視有限公司與泰國皇家陸軍簽署特許經營合同進行運營，其總部設在曼谷。

來自泰國的網民指出，「7HD頻道」作為一個官方的傳媒平台，擁有泰國軍隊的背景，因此其發布的信息是相對可信的。具體的發展進度仍需等待官方和失聯者家屬的確認。

早前，王星失聯消息一出引發公眾關注，相關詞條一度登上微博熱搜高位。

據了解，演員王星曾在電視劇「狐妖小紅娘月紅篇」飾演牧童，他還先後出演「玫瑰的故事」、「獵罪圖鑑II」等熱播影視劇。