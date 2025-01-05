「星光大賞」3對CP甜蜜合體 網：像極婚禮現場

孟子義(左)、李昀銳讓不少網友以為「來到了婚禮現場」。（取材自微博）

由騰訊視頻舉行的「星光大賞」日前在澳門登場，當天眾星雲集，包括趙麗穎、唐嫣、張雨綺、李沁等盛裝出席，而最讓粉絲沸騰的是，多對CP甜蜜現身，其中以「九重紫」孟子義、李昀銳和「永夜星河」虞書欣 、丁禹兮 以及「大奉打更人」王鶴棣 、田曦薇最引人關注。有網友笑稱，當天「彷彿來到了民政局門口」、「像極婚禮現場」。

虞書欣(左)甜挽丁禹兮的手，互動自然。（取材自微博）

虞書欣和丁禹兮去年二搭演出「永夜星河」，CP感爆表，大結局後熱度仍居高不下。「星光大賞」典禮上，虞書欣穿著低胸禮服，挽著丁禹兮的手，兩人時不時說悄悄說話，互動超甜。不僅如此，男星李明德同時間在網上爆料「他倆其實在一起了」，引起熱議。

由孟子義、李昀銳組成的「昭昭墨墨」，也是當晚關注度非常高的一對CP。兩人一出場時，不少網友尖叫，以為「來到了婚禮現場」，還有人發現，他倆只要一對視就忍不住笑不停，「明顯有貓膩」。

孟子義、李昀銳同樣被李明德爆料，「在真實交往」。

田曦薇(右)上演了「攔腰抱」王鶴棣的戲碼。（取材自微博）

另外，最近因為新劇「大奉打更人」受到關注的「棣久田長」王鶴棣、田曦薇，當晚上演了「攔腰抱」，一度閃瞎不少人眼睛，被看好是下一對「假戲真做」的CP。

除了CP組合，多位女星爭妍鬥麗，也成功創造話題，例如以低胸黑配黃組合登場的李沁、薄紗低胸粉紅裝的林允、金黃色系「太陽女郎」的張雨綺，以及壓軸登場的趙麗穎，都成功吸引不少人目光。