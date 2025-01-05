我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／退休後減去這6項花費 每月省下數百元

動畫電影「史瑞克」驢子原型舊金山灣區過世 享年30歲

趙露思「戀人」何時復拍？ 男主角彭冠英動向揭時間點

娛樂新聞組／綜合報導
彭冠英、趙露思（右）合作的新劇「戀人」何時會復拍，大家都在猜。（取材自微博）
彭冠英、趙露思（右）合作的新劇「戀人」何時會復拍，大家都在猜。（取材自微博）

大陸當紅女星趙露思拍攝電視劇「戀人」時病倒送醫，目前正在恢復中。而趙露思病倒第一時間，「戀人」劇組就解散了工作人員，當時預告「過年後復拍」，不過，彭冠英日前傳出已計畫進組拍攝「花常好月常圓人長久」，所以，有網友推算時間，「戀人」最快也要到6月才有機會復拍。

彭冠英、趙露思合作的時裝劇「戀人」，於去年10月間開拍，從曝光的燈光美、氣氛佳路透照來看，極有可能成為另一部爆款劇。沒想到劇還沒拍完，女主角先病倒了。

有網友挖出趙露思拍「戀人」時穿著單薄上衣和薄紗裙子，而一旁的彭冠英卻穿著羽絨外套，連工作人員都穿得很厚實。於是，有趙露思粉絲跳出來，怒問彭冠英當時為何不替趙露思披上外套保暖，還有人質問趙露思的助理都去哪了。

此外，據悉彭冠英將進組拍攝「花常好月常圓人長久」，開拍時間就在過年後，有網友估算，一般時裝劇的拍攝時間通常為三至四個月，因此預估，若趙露思屆時恢復健康，「戀人」有望最快在6月就能復拍。

不過，也有一說法是，趙露思經此事件後，不只想與經紀公司銀河酷娛解約，也不想再繼續拍「戀人」了，但未獲當事人證實。

趙露思

上一則

韓星振永拍戲長住台灣 愛上「這食物」 超級在地化

下一則

58歲「優客李林」李驥 視網膜剝離險失明

延伸閱讀

趙露思遭爆陷情傷 傳曾與娛圈發電機同居、見過雙方家長

趙露思遭爆陷情傷 傳曾與娛圈發電機同居、見過雙方家長
趙露思「戀人」最快哪時復拍？ 男主角彭冠英「一舉動」揭時間點

趙露思「戀人」最快哪時復拍？ 男主角彭冠英「一舉動」揭時間點
趙露思遭霸凌風暴 于正也有份？ 他嗆：髒水潑我這了？

趙露思遭霸凌風暴 于正也有份？ 他嗆：髒水潑我這了？
趙露思遭霸凌風暴于正有份？他暴怒：好心當作驢肝肺

趙露思遭霸凌風暴于正有份？他暴怒：好心當作驢肝肺

熱門新聞

陳哲遠登湖南衛視跨年晚會。(摘自微博)

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

2024-12-31 11:15
劉亦菲主演的「玫瑰的故事」，堪稱是2024年爆款劇。(取材自微博)

劉亦菲回歸電視圈果然厲害… 憑「這部劇」勇奪多個年度第一

2024-12-29 07:00
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
劉詩詩現身新劇開鏡現場手上未戴婚戒。（取材自微博）

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

2025-01-04 07:00
李昀銳、孟子義因為「九重紫」雙雙暴紅。(取材自微博)

「九重紫」孟子義原來是富家女… 母曝選婿3條件 網：李昀銳都有

2024-12-28 21:33
麥語彤拍「鳳姐」被拐騙賣給茶室，慘遭關狗籠。圖／后花園影像製作提供

15歲女星拍戲遭性侵關狗籠 冷到神經麻木「虐照流出」

2024-12-10 15:35

超人氣

更多 >
劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」
一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了
無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德

無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德
中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿
冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月