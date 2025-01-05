趙露思「戀人」何時復拍？ 男主角彭冠英動向揭時間點

彭冠英、趙露思（右）合作的新劇「戀人」何時會復拍，大家都在猜。（取材自微博）

大陸當紅女星趙露思 拍攝電視劇「戀人」時病倒送醫，目前正在恢復中。而趙露思病倒第一時間，「戀人」劇組就解散了工作人員，當時預告「過年後復拍」，不過，彭冠英日前傳出已計畫進組拍攝「花常好月常圓人長久」，所以，有網友推算時間，「戀人」最快也要到6月才有機會復拍。

彭冠英、趙露思合作的時裝劇「戀人」，於去年10月間開拍，從曝光的燈光美、氣氛佳路透照來看，極有可能成為另一部爆款劇。沒想到劇還沒拍完，女主角先病倒了。

有網友挖出趙露思拍「戀人」時穿著單薄上衣和薄紗裙子，而一旁的彭冠英卻穿著羽絨外套，連工作人員都穿得很厚實。於是，有趙露思粉絲跳出來，怒問彭冠英當時為何不替趙露思披上外套保暖，還有人質問趙露思的助理都去哪了。

此外，據悉彭冠英將進組拍攝「花常好月常圓人長久」，開拍時間就在過年後，有網友估算，一般時裝劇的拍攝時間通常為三至四個月，因此預估，若趙露思屆時恢復健康，「戀人」有望最快在6月就能復拍。

不過，也有一說法是，趙露思經此事件後，不只想與經紀公司銀河酷娛解約，也不想再繼續拍「戀人」了，但未獲當事人證實。