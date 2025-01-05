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戲說從頭／「薔薇風暴」叢林圍獵 譚卓、高葉「女女聯手」飆演技

娛樂新聞組／綜合報導
譚卓、高葉（圖）擔綱「薔薇風暴」雙女主。（取材自微博）
譚卓、高葉（圖）擔綱「薔薇風暴」雙女主。（取材自微博）

都市職場劇「薔薇風暴」近日開播，該劇以雙女性視角展開故事敘述，譚卓、高葉攜手開啟「叢林圍獵」，兩人演技大爆發，引起不少討論。

新快報報導，「薔薇風暴」以2015年網路經濟的蓬勃發展與金融市場的複雜多變為背景，講述了女投資人謝琳慧與職場菜鳥江一笛被捲入職場風暴的中心，並觸底反彈、重獲成功的故事。本劇塑造了「女強人」謝琳慧、「職場菜鳥」江一笛、「叢林獵人」周杭、「冒險家」張宏達等各色職場人群，編織了一張錯綜複雜、環環相扣的職場關係網。其中，謝琳慧和江一笛兩個職場地位相去甚遠、經驗閱歷迥然不同的女性，面對困境會做出怎樣的抉擇，將成為該劇最大的看點之一。

譚卓（圖）、高葉擔綱「薔薇風暴」雙女主。（取材自微博）
譚卓（圖）、高葉擔綱「薔薇風暴」雙女主。（取材自微博）

曾出演過不少女強人角色的譚卓，此番飾演的謝琳慧是一位財經雜誌主編，以專業和鐵血著稱。她帶領團隊深挖金融業投資真相，但也因此觸動了利益既得者的「蛋糕」，一時間成為眾矢之的。高葉在劇中飾演的江一笛，則與其過往的角色形成了較大的反差。先前在「狂飆」、「我們的婚姻」、「一路朝陽」中，高葉飾演的角色總是自帶氣場，又颯又酷。

相較之下，「薔薇風暴」中的江一笛可以說是不折不扣的「職場菜鳥」，劇中為了幫助師父張宏達順利完成華科遠見的B輪融資，她幾乎疲於奔命。但由於上司的「桃色事件」，以及接踵而至的公關危機，江一笛陷入了前所未有的職場困局。

此外，為了縮小業界題材與大眾日常的距離感，「薔薇風暴」中還加入了多條情感線：謝琳慧與周杭的「精英」婚姻、江一笛與張宏達的真摯師徒情、江一笛、唐若、于時、程麥克的同事友誼等。既以群像的不同視角進行代入推進，又以故事線的穿插逐步交織匯攏到矛盾中心。

值得一提的是，作為一部都會職場劇，「薔薇風暴」有著強烈的專業底色。在籌備階段，主創團隊進行了深入的訪問和調查，採訪了金融高管、擁有十餘年投資領域工作經驗的專業人士、資深媒體人等，對他們的工作節奏、職場環境、生活狀態進行了深度還原。以此為創作基底，「薔薇風暴」精心打磨了行業交流會、高管談判會等職場場景，展現了「看不見，摸不著」的金融業下，每個人奮力生活的真實樣貌，從而引發觀眾的思考與共鳴。

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